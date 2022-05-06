Trabzonspor pankartı hangisi? Trabzonspor Antalyaspor maçında hangi pankartı açtı? Fenerbahçe hangi pankart için suç duyurusunda bulundu?Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'un açtığı pankarta çok sert tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Peki Trabzonspor'un açtığı pankart hangisi?

Trabzonspor pankartı hangisi? Trabzonspor Antalyaspor maçında hangi pankartı açtı? Fenerbahçe hangi pankart için suç duyurusunda bulundu?Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı basın toplantısında Trabzonspor'un açtığı pankarta çok sert tepki gösterdi. Fenerbahçe Kulübü Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Peki Trabzonspor'un açtığı pankart hangisi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 5 Mayıs'ta yaptığı basın toplantısında spor dünyasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç Trabzonspor'un açtığı pankarta da sert tepki gösterdi. "12 yaşında bir çocuğun 'Formanı alabilir miyim?' pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul'da kurallar farklı mı? Bu pankartı asanlar, yol verenler, bu cesareti nereden buluyorsunuz?" dedi.

Trabzonspor pankartı hangisi?

Trabzonspor'un Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçı öncesiden tribünlerde açılan pankartla ilgili olarak Fenerbahçe , İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"30 Nisan 2022 tarihinde Trabzonspor ve Antalyaspor arasında oynanan müsabakanın başlangıç düdüğünden önce Trabzonspor taraftarları tarafından açılan;

Trabzonspor yöneticileri ve güvenlik güçleri tarafından stadyuma girişi engellenmeyen pankartta, Fenerbahçemizi temsil eden kanarya figürü av tüfeğinin namlusunda yer alıyordu.

Bu pankart, 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takım otobüsümüze yapılan, faillerinin hala bulunamadığı silahlı saldırıya atıfta bulunmakta ve bu hain saldırı meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, hakaret,

6222 sayılı Kanun'da yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat, şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 10270651903 iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan Büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın." .