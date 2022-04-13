Trabzonspor Karagümrük'ü yenerse şampiyon olur mu? Trabzonspor bu hafta nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de heyecan dorukta... Süper Lig'de uzun yıllardan sonra şampiyonluğa bu kadar yakın olan Trabzonspor, taraftarlarını sevindirmek istiyor. En son 1983-84 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor uzun haftalar boyunca lider yürüttüğü sezonda mutlu sona çok yakın. Süper Lig'in 32. haftasında 72 puanla zirvede yer alan Trabzonspor İstanbul ekiplerinden Karagümrük ile karşılaşacak. Trabzonspor Karagümrük'ü yenerse şampiyon olma ihtimali var. İşte o ihtimaller...

Trabzonspor Karagümrük'ü yenerse şampiyon olur mu? Trabzonspor bu hafta nasıl şampiyon olur? Süper Lig'de heyecan dorukta... Süper Lig'de uzun yıllardan sonra şampiyonluğa bu kadar yakın olan Trabzonspor, taraftarlarını sevindirmek istiyor. En son 1983-84 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor uzun haftalar boyunca lider yürüttüğü sezonda mutlu sona çok yakın. Süper Lig'in 32. haftasında 72 puanla zirvede yer alan Trabzonspor İstanbul ekiplerinden Karagümrük ile karşılaşacak. Trabzonspor Karagümrük'ü yenerse şampiyon olma ihtimali var. İşte o ihtimaller...

Trabzonspor en son 1983-84 yıllarında şampiyon olmuştu. Aradan geçen onca yıldan sonra taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşatamak isteyen Trabzonspor bu amacına oldukça yakın. Trabzonspor'un oynayacağı 6 maçı kaldı.

Trabzonspor Karagümrük'ü yenerse şampiyon olur mu?

Bordo mavililer bu hafta karşılaşacağı Karagümrük'ü yenerse rakiplerinin sonucuna bakarak şampiyonluğunu ilan edebilir. Ayrıca Trabzonspor bu hafta Karagümrük'ü yenip, Fenerbahçe ve Konyaspor rakiplerini mağlup edemezse bordo mavililer taraftarı önünde şampiyonluğu kutlayabilir.

Trabzonspor bu hafta nasıl şampiyon olur?

Trabzonspor bu hafta şampiyon olma ihtimali var. Bordo mavlili taraftarlar Karagümrük maçını şampiyon olama olasılığı ile takip edecek. Şampiyonluğu garantilemek için önümüzdeki iki maçtan 3 puan almasıyla Trabzonspor şampiyon ilan edilir. Geri kalan maçlarda 1 puan alması yeterli olacaktır.

Trabzon'un şampiyon olması için kaç puana ihtiyacı var?

Trabzonspor lig başladıktan kısa süre sonra oturduğu liderlik koltuğundan kalkmadı. Trabzonspor için şampiyonlukla bitecek bir sezonun sonuna yavaş yavaş yaklaşılıyor. Bordo mavili taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk için son 6 puan kaldı. Trabzonspor, Her maçta 1 puan alsa bile şampiyon olabiliyor.

Trabzon en son ne zaman şampiyon oldu?

Trabzonspor'un son şampiyonluğunun üzerinden 39 yıl geçti. Trabzonspor son olarak 1983-84 sezonunda şampiyon olmuştu.

Trabzonspor'un kalan maçları

Trabzonspor - Karagümrük

Adana Demir - Trabzonspor (D)

Trabzonspor - Antalyaspor

Hatayspor - Trabzonspor (D)

Trabzonspor - Altay

Başakşehir - Trabzonspor (D)

Trabzonspor hakkında

Trabzonspor Futbol Takımı 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü'nün profesyonel futbol takımı.

Renkleri kulübün tüm branşlarda ortak olarak kullandığı, koyu bordo ve açık mavidir. Trabzonspor Futbol Takımı, Süper Lig'de şampiyon olmuş İstanbul dışındaki ilk takımdır ve şampiyon olmayı başarmış altı takımdan biridir. Ayrıca, kazandığı altı şampiyonlukla; armasında yıldız bulunan dört takımdan biridir. Takımın forma üreticisi Macron'dur. Takımın maçlarını oynadığı sahası Trabzon'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumudur.

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