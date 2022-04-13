Trabzon'un şampiyon olması için kaç puana ihtiyacı var? Trabzonspor kaç maç kazanırsa şampiyon olur? Trabzonspor kaç hafta sonra şampiyon olur? gibi sorular bordo mavililer tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yıllardır hasret kaldıkları şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor son virajda hata yapmak istemiyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Trabzonspor için son kritik 2 hafta kaldı.

Trabzon'un şampiyon olması için kaç puana ihtiyacı var? Trabzonspor kaç maç kazanırsa şampiyon olur? Trabzonspor kaç hafta sonra şampiyon olur? gibi sorular bordo mavililer tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Yıllardır hasret kaldıkları şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor son virajda hata yapmak istemiyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Trabzonspor için son kritik 2 hafta kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine çok az kaldı. Haftalardır lider onumda bulunan Trabzonspor, taraftarlarına yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyor. 32. haftası geride kalan Süper Lig'de 72 puanla lider konumda yer alan Trabzonspor'u 59 puanla Fenerbahçe takip ediyor.

Trabzon'un şampiyon olması için kaç puana ihtiyacı var?

Trabzonspor lig başladıktan kısa süre sonra oturduğu liderlik koltuğundan kalkmadı. Trabzonspor için şampiyonlukla bitecek bir sezonun sonuna yavaş yavaş yaklaşılıyor. Bordo mavili taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk için son 6 puan kaldı.

Trabzonspor kaç maç kazanırsa şampiyon olur?

Trabzonspor'un önünde 6 maç bulunuyor. Fırtına bu maçlardan 6 puan çıkarırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca Trabzonspor bu hafta Karagümrük'ü yenip, Fenerbahçe ve Konyaspor rakiplerini mağlup edemezse bordo mavililer taraftarı önünde şampiyonluğu kutlayabilir. Trabzonspor, Her maçta 1 puan alsa bile şampiyon olabiliyor.

Trabzonspor bu hafta şampiyon olabilir mi?

Trabzonspor'un bu hafta şampiyon olma ihtimali rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybına bağlı. Fenerbahçe ve Konyaspor rakiplerini mağlup edemezse ve Trabzonspor bu haftadan 3 puan çıkarırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor'un kalan maçları

Trabzonspor - Karagümrük

Adana Demir - Trabzonspor (D)

Trabzonspor - Antalyaspor

Hatayspor - Trabzonspor (D)

Trabzonspor - Altay

Başakşehir - Trabzonspor (D)

Trabzonspor hakkında

Trabzonspor Futbol Takımı 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü'nün profesyonel futbol takımı.

Renkleri kulübün tüm branşlarda ortak olarak kullandığı, koyu bordo ve açık mavidir. Trabzonspor Futbol Takımı, Süper Lig'de şampiyon olmuş İstanbul dışındaki ilk takımdır ve şampiyon olmayı başarmış altı takımdan biridir. Ayrıca, kazandığı altı şampiyonlukla; armasında yıldız bulunan dört takımdan biridir. Takımın forma üreticisi Macron'dur. Takımın maçlarını oynadığı sahası Trabzon'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumudur.

En son şampiyonluğunun üstünden en uzun süre geçen ekip, son olarak 1983-84 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor'dur. .