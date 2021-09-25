Trabzon hava durumu (30 günlük)

Trabzon hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Trabzon’un Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Trabzon’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Trabzon’da hava durumu nasıl olacak? Trabzon’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Trabzon’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Trabzon’a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Trabzon hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Trabzon'un Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Trabzon'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Trabzon'da hava durumu nasıl olacak? Trabzon'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Trabzon'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Trabzon'a yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Trabzon'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Trabzon'a ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Trabzon hava durumu..

Ankara 30 günlük hava durumu (25 Eylül 2021 Cumartesi ve 24 Ekim 2021 Pazar)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Trabzon'da hava sıcaklığı maksimum 22 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 16 derece olarak ölçülmüştür. Trabzon'da 25 Eylül 2021 Cumartesi ve 24 Ekim 2021 Pazar tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 10 derece olarak ölçülmüştür.Trabzon'da 2 Ekim Cumartesi-4 Ekim Pazartesi, 6 Ekim Çarşamba-8 Ekim Cuma ve 14 Ekim Perşembe-20 Ekim Çarşamba tarihleri yağış görülecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 17-22 derece arasında olacaktır. Diğer günlerde ise bol bulutlu bir hava hakim olacaktır.

25 Eylül Cumartesi Trabzon hava durumu

25 Eylül 2021 Cumartesi günü Trabzon'da 16 derece bol bulutlu bir gece sıcaklığı ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GB 20 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %77

Çiy Noktası: 12 C

Bulut Oranı: %85

Basınç: ↑ 1024 mbar

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