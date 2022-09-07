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TIMETURK / GENEL / Trabzon Bugün Hava Nasıl? Trabzon 15 Günlük Hava Durumu

Trabzon Bugün Hava Nasıl? Trabzon 15 Günlük Hava Durumu

Trabzon’da bugün hava nasıl? Hava yağışlı mı? 15 günlük Trabzon hava durumu nedir? Haftaya hava nasıl? Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon ili hakkında havanın nasıl olduğuna değineceğiz. İşte detaylar…

2 Saat Önce
2022-09-07 18:09:06
Trabzon Bugün Hava Nasıl? Trabzon 15 Günlük Hava Durumu

Trabzon Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Aralıklı yağış

Yağış Oranı 64

22°

18°

15 Eyl Per

Aralıklı yağış

Yağış Oranı 75

23°

18°

16 Eyl Cum

Hafif yağmur

Yağış Oranı 62

23°

19°

17 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 2

24°

18°

18 Eyl Paz

aralıklı güneş

Yağış Oranı 40

25°

19°

19 Eyl Pzt

Hafif yağmur

Yağış Oranı 56

26°

19°

20 Eyl Sal

Çok bulutlu

Yağış Oranı 3

26°

20°

Trabzon Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Aralıklı yağış

Yağış Oranı 64

22°

18°

15 Eyl Per

Aralıklı yağış

Yağış Oranı 75

23°

18°

16 Eyl Cum

Hafif yağmur

Yağış Oranı 62

23°

19°

17 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 2

24°

18°

18 Eyl Paz

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 40

25°

19°

19 Eyl Pzt

Hafif yağmur

Yağış Oranı 56

26°

19°

20 Eyl Sal

Çok bulutlu

Yağış Oranı 3

26°

20°

21 Eyl Çar

Sağanak yağış

Yağış Oranı 59

21°

18°

22 Eyl Per

Sağanak ihtimali

Yağış Oranı 55

21°

17°

23 Eyl Cum

Aralıklı yağış

Yağış Oranı 61

21°

17°

24 Eyl Cmt

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 25

21°

17°

25 Eyl Paz

Çok Bulutlu

Yağış Oranı 25

22°

16°

26 Eyl Pzt

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 25

23°

18°

27 Eyl Sal

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

23°

18°

28 Eyl Çar

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 25

24°

18°

.

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