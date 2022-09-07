Trabzon Bugün Hava Nasıl? Trabzon 15 Günlük Hava Durumu

Trabzon’da bugün hava nasıl? Hava yağışlı mı? 15 günlük Trabzon hava durumu nedir? Haftaya hava nasıl? Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon ili hakkında havanın nasıl olduğuna değineceğiz. İşte detaylar…