Trabzon Bugün Hava Nasıl? Trabzon 15 Günlük Hava Durumu
Trabzon’da bugün hava nasıl? Hava yağışlı mı? 15 günlük Trabzon hava durumu nedir? Haftaya hava nasıl? Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon ili hakkında havanın nasıl olduğuna değineceğiz. İşte detaylar…
2022-09-07 18:09:06
Trabzon Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Aralıklı yağış
|
Yağış Oranı 64
|
22°
|
18°
|
15 Eyl Per
|
Aralıklı yağış
|
Yağış Oranı 75
|
23°
|
18°
|
16 Eyl Cum
|
Hafif yağmur
|
Yağış Oranı 62
|
23°
|
19°
|
17 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
24°
|
18°
|
18 Eyl Paz
|
aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 40
|
25°
|
19°
|
19 Eyl Pzt
|
Hafif yağmur
|
Yağış Oranı 56
|
26°
|
19°
|
20 Eyl Sal
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 3
|
26°
|
20°
Trabzon Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Aralıklı yağış
|
Yağış Oranı 64
|
22°
|
18°
|
15 Eyl Per
|
Aralıklı yağış
|
Yağış Oranı 75
|
23°
|
18°
|
16 Eyl Cum
|
Hafif yağmur
|
Yağış Oranı 62
|
23°
|
19°
|
17 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
24°
|
18°
|
18 Eyl Paz
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 40
|
25°
|
19°
|
19 Eyl Pzt
|
Hafif yağmur
|
Yağış Oranı 56
|
26°
|
19°
|
20 Eyl Sal
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 3
|
26°
|
20°
|
21 Eyl Çar
|
Sağanak yağış
|
Yağış Oranı 59
|
21°
|
18°
|
22 Eyl Per
|
Sağanak ihtimali
|
Yağış Oranı 55
|
21°
|
17°
|
23 Eyl Cum
|
Aralıklı yağış
|
Yağış Oranı 61
|
21°
|
17°
|
24 Eyl Cmt
|
Az bulutlu ve güneşli
|
Yağış Oranı 25
|
21°
|
17°
|
25 Eyl Paz
|
Çok Bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
22°
|
16°
|
26 Eyl Pzt
|
Az bulutlu ve güneşli
|
Yağış Oranı 25
|
23°
|
18°
|
27 Eyl Sal
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
23°
|
18°
|
28 Eyl Çar
|
Az bulutlu ve güneşli
|
Yağış Oranı 25
|
24°
|
18°
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