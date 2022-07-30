Tozluyaka Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Tozluyaka Konusu Nedir?

Tozluyaka dizisi nedir? Tozluyaka dizisi konusu ne? Tozluyaka oyuncuları kimler? Tozluyaka dizisi hangi kanalda ne zaman? Son zamanlarda milyonlarca izleyiciyi ekranlara bağlayan Tozluyaka dizisi,ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisidir.Tozluyaka ne zaman? Tozluyaka dizisi her pazartesi saat 20.00'da FOX ekranlarında yer alacaktır. Dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert,Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören, Çağla Şimşek ve Kaan Miraç Sezen yer almaktadır. Sizler için bu dizi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar haberimizde yer almakta.