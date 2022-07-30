Tozluyaka Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? Tozluyaka Konusu Nedir?
Tozluyaka dizisi nedir? Tozluyaka dizisi konusu ne? Tozluyaka oyuncuları kimler? Tozluyaka dizisi hangi kanalda ne zaman? Son zamanlarda milyonlarca izleyiciyi ekranlara bağlayan Tozluyaka dizisi,ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisidir.Tozluyaka ne zaman? Tozluyaka dizisi her pazartesi saat 20.00'da FOX ekranlarında yer alacaktır. Dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert,Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören, Çağla Şimşek ve Kaan Miraç Sezen yer almaktadır. Sizler için bu dizi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar haberimizde yer almakta.
2022-07-30 17:04:44
Tozluyaka Dizisi Konusu Ne?
Tozluyaka dizisi konusu nedir? Ali ve arkadaşlarının birlikte geçirdikleri mutlu hayatı bir gecede değişir. Yaşadıkları zor gece de yakın arkadaşlarını kaybederler. Geriye sadece şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur.Umutlarını kesmişken bir mucize gerçekleşir. Gerçeğin peşinden gitmek için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.Cesaretlerine güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır. Dizide iki farklı dünyaya ait gençlerin, aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayeleri konu alınmakta.
Tozluyaka Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Ekranların sevilen dizisi Tozluyaka gençlik dizisi oyuncu kadrosu şu şekilde sıralanmaktadır:
- Kaan Miraç Sezen (Ali)
- Can Bartu Aslan (Sinan)
- Serra Pirinç (Zeynep)
- Durukan Çelikkaya (Vefa)
- Ulvi Kahyaoğlu (Berk)
- Ecem Çalhan (Cemre)
- Çağla Şimşek (Hazal)
- Özgür Foster (Ege)
- Ahmet Haktan Zavlak (Çağrı)
- Tayanç Ayaydın (Önder)
- Begüm Birgören (Nesrin)
- Emre Kınay (Kenan Yağızoğlu)
- Dolunay Soysert (Derya)
- Kadim Yaşar (Osman)
- Nebil Sayın (Vedat)
- Oğulcan Arman Uslu (Bilal)
- Nur Yazar (Kader)
- Egemen Mustafa Almacı (Ferdi)
- Doğa Lara Akkaya (Duru)
- Duygu ÖZŞEN (Kenan'ın sevgilisi)
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