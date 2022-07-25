Tozluyaka Hazal kimdir? Çağla Şimşek'in oynadığı dizi ve filmler hangisidir?

Tozluyaka Hazal kimdir? Çağla Şimşek kim? Çağla Şimşek’in yer aldığı dizi ve filmler neler? İlk olarak 3 yaşlarında reklam filmlerinde yer alan genç ve güzel oyuncu Çağla Şimşek, şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanan gençlik dizilerinden Tozluyaka ile ekranlarda yerini almakta.

Göz dolduran oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Çağla Şimşek arama motorunda en çok merak edilenler arasında yer aldı. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere haberimizde değindik. İşte detaylar.

ÇAĞLA ŞİMŞEK KİMDİR?

Tozlu yaka Hazal kimdir? Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Tozlu Yaka dizisinde göstermiş olduğu oyunculuk performansı ile izleyicileri ekrana kitleyen Çağla Şimşek,arama motorunda en çok gündeme gelen oyuncular arasında yer almakta. Çağla şimşek kimdir,yaşı kaç? Çağla Şimşek, 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Samsunlu bir baba ve Gümüşhaneli bir annenin kızıdır.Çocuk yaştan itibaren ekranlarda yer aldı. Üniversite eğitimini Arel Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde Psikoloji Çap yapmaktadır.2007 yılında Elveda Derken dizisiyle oyunculuk dünyasına adım attı. Diğer dizi projeleri ise; Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin, Kardeşlerim,Tozlu Yaka'dır.

ÇAĞLA ŞİMŞEK BOYU NEDİR, KAÇ KİLO?

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğu ile gönülleri fetheden genç ve güzel oyuncu Çağla Şimşek, günümüzde FOX ekranlarında 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisi olan Tozluyaka dizisinde Hazal karakterine can vermekte. Çağla Şimşek boyu kaç?Güzel oyuncu Başak burcu özelliklerini taşımakta,1.60 boyunda ve 50 kilogram ağırlığındadır.

ÇAĞLA ŞİMŞEK YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?