Tozluyaka dizisinin konusu nedir? Tozluyaka dizisi oyuncuları kimdir?

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlamak için hazırlıklarına devam eden Tozluyaka dizisinin kadrosu belli oldu. Fox TV'nin merakla beklenen yeni dizisinin oyuncu kadrosunun açıklanmasının ardından birçok TV hayranının ilgi odağı olan dizinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. İşte Fox'un yeni dizisi Tozluyaka'nın oyuncu kadrosu...

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni gençlik dizisi Tozluyaka'nın kadrosu belli oldu. NTC Medya ve Fatih Aksoy'un dizisi olan Tozluyaka'da da birçok tanıdık isim var.

Yayın hayatına ilk adımlarını atmak için hazırlıklarına devam eden Tozluyaka dizisinden gelen haberlerle birlikte birçok kişi diziyi araştırmaya başladı. Dizinin kadrosunun açıklanmasının ardından pek çok TV hayranı, oyuncuların kim olduğunu merak ediyor. Tozluyaka dizisinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken merak edilen dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Tozluyaka dizisi oyuncuları kimdir?

- Emre Kınay

- Dolunay Soysert

- Tayanç Ayaydın

- Nur Yazar

- Mirac Sezen

- Ecem Çalhan

- Ulvi Kahvaoğlu

- Serra Pirinç

- Çağla Şimşek

- Can Bartu Aslan

- Durukan Çelikkaya

- Oğulcan Arman Uslu

- Özgür Foster

- Haktan Zavlak

- Nebil Sayın

- Egemen Almacı

- Kadim Yaşar

- Duygu Özşen

- Doğa Lara Akkaya

Tozluyaka dizisinin konusu nedir?

Senaryosunu Yekta Torun'un yazdığı dizi, aralarındaki fark ne olursa olsun dostluklarını ve umutlarını kaybetmeyen iki farklı geçmişe sahip gençlerin hikayelerini anlatıyor.

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