Toz şeker yerine bunları kullanın!

Tatlılardan vazgeçemiyoruz. Fakat şekerin de zararları malum! Peki ne yapacağız? Hiç tatlı tüketmeyecek miyiz? Obeziteye sebep olan toz şekerin sağlıklı bir alternatifi var mı? Cevapları sizler için derledik...



Şeker veya sakkaroz çoğu bitkinin bünyesinde mevcuttur. Fakat bünyesinde ekonomik bir şekilde şeker elde edilebilecek kadar şeker bulunduran sadece iki bitki vardır; şeker pancarı ve şeker kamışı. Dünyadaki şekerin yüzde 70'i şeker kamışından elde edilir.

Toz şekerin vücudumuza bilinen hiçbir yararı yok. Hatta uzun vadede vücudumuza zarar veriyor. Peki toz şekerin zararları neler?

Toz şeker cildimizin kırışmasına neden oluyor, hafızamızı zayıflatıyor, kanser riskinin artışa geçmesini sağlıyor, bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor, dişleri çürütüyor, obeziteye neden oluyor, karaciğeri yağlandırıyor, kalbe ve damarlara zarar veriyor, kalp krizi riskini artırıyor, insülin direncine neden oluyor.

Şeker ayrıca mutluluk hormonu olan serotonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Kulağa iyi gibi gelmiş olabilir. Fakat devamını dinleyin! Şekerin bu keyif verici özelliği kişilerin şekere bağımlı olmasına sebep oluyor. Şeker tüketmediği zaman kişi mutsuz oluyor. Ayrıca kişi kendini her mutsuz hissettiğinde şekere yöneliyor ve bu da kilo alıp sağlığını kaybetmesine neden oluyor. Gördüğünüz gibi şeker hiç de masum değil! Hiçbir yararı olmadığı gibi vücudu türlü hastalıklara sürüklüyor! Peki toz şekerin sağlıklı bir alternatifi var mı?

Panela

Latin Amerika ülkelerinde sıklıkla kullanılan bu tatlandırıcı bal gibi olumlu etkilere de sahip. Soğun algınlığına, gribe, boğaz ağrısına iyi gelen panela kalsiyum ve potasyum da içeriyor.

Bal

Bal doğal bir antiseptik ve antibiyotiktir. İçine konulduğu gıdayı hem lezzetlendirir hem de besleyici hale getirir. Muhteşem lezzetinin yanı sıra bal vücumuzu güçlendirmeye, enerji vermeye, idrar söktürmeye yarar. Fakat balı güvendiğiniz yerlerden temin etmeniz gerekir.

Kamış pekmezi

Şeker kamışından elde edilen bu pekmez siyah bir renge sahiptir ve acımsı bir tadı vardır. Fakat kansızlığa iyi gelir, yorgunluğu ve stresi alır.

Stevia

Tansiyonu dengeleyen, ağızdaki yaraları iyileştiren, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan stevia kalorisizdir.

Agave şurubu

Bir kaktüs türünden elde edilen bu şurup görüntü itibariyle bala benzer fakat aromasız bir tada sahiptir. Şeker hastalarının kullanması uygundur.

Esmer şeker

Esmer şeker potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, B vitaminleri içerir. Kalorisi de beyaz şekere göre daha düşüktür.

Hurma şekeri

Hurma lif, magnezyum, demir ve B6 vitamininden zengindir. Çaylara ve sütlere çok iyi gider.

Akçaağaç şurubu

Bu şurup cilt yapısını onarır, kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.