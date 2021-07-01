Tosuncuk kimdir? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk nerede teslim oldu? Tosuncuk kimdir? Tüm Türkiye'nin 'Tosuncuk' lakabı ile tanıdığı Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın vurgun yapıp yurt dışına kaçmıştı. Tosuncuk'un Brezilya'da polislere teslim olduğu öğrenildi. Tosuncuk daha önce yaptığı açıklamada en kısa sürede bulunduğu ülkede teslim olacağını belirtmişti.

Tosuncuk kimdir? Tosuncuk teslim oldu mu? Tosuncuk nerede teslim oldu? Tosuncuk kimdir? Tüm Türkiye'nin 'Tosuncuk' lakabı ile tanıdığı Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın vurgun yapıp yurt dışına kaçmıştı. Tosuncuk'un Brezilya'da polislere teslim olduğu öğrenildi. Tosuncuk daha önce yaptığı açıklamada en kısa sürede bulunduğu ülkede teslim olacağını belirtmişti.

Çiftlik Bakn'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın teslim olduğu öğrenildi. Mehmet Aydın Çiftlik Bank üzerinden ninlerce kişyi dolandırıp yurt dışına kaçmıştı. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Brezilya Sao Paulo'da teslim olduğu bildirildi.

Tosuncuk teslim oldu mu?

Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da yetkililere teslim oldu.

Teslim olacağını söylemişti

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre Mehmet Aydın yaptığı açıklamasında, en kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi.

Mehmet Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

Her yerde aranıyordu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.