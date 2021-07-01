Tosuncuk Mehmet Aydın kaç sene hapis yatar? Tosuncuk kaç sene ceza alır? Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve topladığı paralarla yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da polise teslim olduğu öğrenildi. Tosuncuk'un teslim olmasıyla vatandaşlar tosuncuğun kaç sene ceza alacağını değerlendirmeye başladı. Peki Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'de kaç yıl hapis yatar. Tosuncuk kaç yıl ceza yer? Tosuncuk kaç sene cezaya mahkum edilir? Hukukçulara göre Mehmet dolandırılan kişilerin sayısı fazla olduğu için Mehmet Aydın hakkında rekor bir ceza açıklanabilir.

Tosuncuk Mehmet Aydın kaç sene hapis yatar? Tosuncuk kaç sene ceza alır? Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve topladığı paralarla yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da polise teslim olduğu öğrenildi. Tosuncuk'un teslim olmasıyla vatandaşlar tosuncuğun kaç sene ceza alacağını değerlendirmeye başladı. Peki Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'de kaç yıl hapis yatar. Tosuncuk kaç yıl ceza yer? Tosuncuk kaç sene cezaya mahkum edilir? Hukukçulara göre Mehmet dolandırılan kişilerin sayısı fazla olduğu için Mehmet Aydın hakkında rekor bir ceza açıklanabilir.

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde teslim olmayı düşündüğünü bir video ile anlatmıştı. Mehmet Aydın'ın Brezilya'da yetkililere teslim oldu. Çiftlik Bank ile 130 binden fazla kişiyi dolandıran ve topladığı 1 milyar liradan fazla parayla yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın kaç sene ceza alacağı konusu tartışamlara neden oldu. Kimileri bir kaç sene yatar çıkar derken kimileri de rekor bir ceza alacağından bahsediyor. Peki dolandırıcı Mehmet Aydın Türkiye'de kaç sene hapis cezası alır?

Tosuncuk Mehmet Aydın kaç sene hapis yatar?

Gazeteci İsmail Saymaz Tosuncuk'un teslim olamasından sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acaba Mehmet Aydın şöyle bir plan mı yaptı... İşlediği suçlar 2018'in mart ayından geriye doğru sıralanıyor. Sonrasında herhangi bir suç işlemiş değil. O tarihte şirketlerine el koyulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu bizi nereye götürür? 2019 yılındaki af yasasına götürür. 2019 yılında Mehmet Aydın'ın yargılandığı suçlarda infaz indirimi geldi. Bu önemli. Geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yıl yatmaz. Zaten bizde hırsızın, dolandırıcının uzun süre yattığı nerede görülmüş." Peki gerçekten öyle mi? Mehmet Aydın kaç sene ceza alır? Bu konuda uzmanlar ne diyor?

Tosuncuk kaç sene ceza alır?

Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da yetkiliere teslim olmuştu. Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade edilmesi ve yargılama sürecine başlanması bekleniyor. Peki Tosuncuk Mehmet Aydın kaç sene ceza alır?

Tosuncuk 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para toplandığı iddiaları ile yurt dışına kaçmıştı. Mehmet Aydın için suç işlemek için örgüt kurduğu tespit edilirse istenecek en alt ceza oranı 4 yıldan başlıyor. Hukukçular ise bir noktaya dikkat çekiyor; O da rakamın mağdur sayısı ile doğru orantılı değişeceği... Bu da 132 bin kişinin mağdur sıfatında savcılığa Aydın hakkında suç duyurusunda bulunması halinde en üst cezasının on binlerce yılı bulacağı anlamına geliyor. (Yeni Şafak)

Son kararı Tosuncuk'u yargılayacak olan bağımsız Türk mahkemeleri söylecek.

Tosuncuk ceza indiriminden faydalanamayacak

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç da, karşılıksız çek suçlarının infaz düzenlemesinden yararlandırılmadığı, dolandırıcıların ise affedildiği şeklinde iddialar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Yapılan kanuni düzenlemeyle çek suçlularının tamamı tahliye olmuştur. İnfaz düzenlemesinde şartlı tahliye süresi ile ilgili genel ve kalıcı düzenlemeler yapılmış dolandırıcılar için ayrıca bir suç ayrımı yapılmamıştır. Tosuncuk denilen dolandırıcı hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmekten her bir suçtan 3 bin 762 defa olmak üzere bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçlarından ise 75 bin yıl ceza istenmektedir. ‘Tosuncuk' ve suç ortağı arkadaşlarının alacağı süreli hapis cezasının infazı ile ilgili sürede bir indirim kesinlikle söz konusu değildir.

Mehmet Aydın Kırmızı Bülten ile aranıyordu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.