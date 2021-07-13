Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yıl hapis yatar? Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın binlerce kişiden topladığı paralarla yurt dışına kaçmıştı. Tosuncuk Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirildi ve yargılanmaya başlandı. Vatandaşlar da Tosuncuk'un kaç sene hapis yatacağını merak ediyor. Mehmet Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.

Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yıl hapis yatar? Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın binlerce kişiden topladığı paralarla yurt dışına kaçmıştı. Tosuncuk Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirildi ve yargılanmaya başlandı. Vatandaşlar da Tosuncuk'un kaç sene hapis yatacağını merak ediyor. Mehmet Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.

'Tosuncuk' lakaplı Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Binlerce mağdıuru geride bırakıp yurt dışına kaçam Tosuncuk Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilerek yarfılanmasına başlandı. Peki Tosuncuk kaç yıl ceza alır? Mehmet Aydın kaç sene hapis yatacak?

TOSUNCUK KAÇ YIL CEZA ALIR?

Aydın, 3 Temmuz'da 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı. Hakkında, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yeni bir soruşturma dosyası açılan Aydın'la ilgili devam eden davada ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bağımsız Türk yargıları Mehmet Aydın'ın ne kadar ceza alacağına karar verecek.

MAĞDURLARIN PARASINI İADE EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Emniyetteki ilk ifadesinde mağduriyetleri gidermek istediğini söyleyen Mehmet Aydın, savcılıkta teslim olma nedenini şöyle açıkladı: "En son basında adliyeye başvuran mağdurların zararının 64 milyon lira olduğunu öğrenince el konulan mal varlığımın bunu karşılamaya yeteceğini düşünerek teslim oldum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.