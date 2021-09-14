Tosuncuk ceza aldı mı? Tosuncuk kaç yıl hapis cezası alır? Mehmet Aydın hakkında kaç yıl hapis isteniyor? Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yargılanmasına başlandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Mehmet Aydın 'Fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim' dedi. Tosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank üzerinden 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olarak Türkiye'ye getirilmişti.

Tosuncuk ceza aldı mı? Tosuncuk kaç yıl hapis cezası alır? Mehmet Aydın hakkında kaç yıl hapis isteniyor? Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yargılanmasına başlandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan Mehmet Aydın "Fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını karşılamak isterim" dedi. Tosuncuk Mehmet Aydın Çiftlik Bank üzerinden 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Mehmet Aydın geçtiğimiz aylarda Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olarak Türkiye'ye getirilmişti.

'Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçarak lüks bir hayat sürüyordu. Hakkında kuırmızı bülten çıkartılan Mehmet Aydın'ın 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira topladığı iddia edildi. Mehmet Aydın kaçtığı Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olarak Türkiye'de yargılanmak istediğini belirtmişti.

Tosuncuk ceza aldı mı?

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yargılanmasına başlandı. Yargı önünde hesap verecek olan Mehmet Aydın ikinci kez hakim karşısına çıktı. 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın mahkemede 4 sayfalık yazılı savunma verdi. 'Tosuncuk', ''Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını, el konulan mal varlığımdan karşılamak isterim" dedi. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi. Aydın hakkında çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ne olmuştu?

Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan ve yurt dışına kaçan, 2 yıldan fazla süre firari bulunan Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirilmişti

"Tosuncuk" Mehmet Aydın, 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

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