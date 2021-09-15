Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir?

Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir? Ütü ile tos yaparak sosyal medya paylaştığı videolar ile ünlenen 'tostçu Mahmut' lakaplı Anıl Kurt'un kim olduğu merak ediliyor. Anıl Kurt'un geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. İnternette dolaşan tost videoları ile tanınan Tostçu Mahmut'un bir süre önce minibüsüyle 206 km hıza çıktığı ve görüntülerini de sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.