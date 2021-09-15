Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir?
Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir? Ütü ile tos yaparak sosyal medya paylaştığı videolar ile ünlenen 'tostçu Mahmut' lakaplı Anıl Kurt'un kim olduğu merak ediliyor. Anıl Kurt'un geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. İnternette dolaşan tost videoları ile tanınan Tostçu Mahmut'un bir süre önce minibüsüyle 206 km hıza çıktığı ve görüntülerini de sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.
2021-09-15 14:39:41
Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir? Ütü ile tos yaparak sosyal medya paylaştığı videolar ile ünlenen "tostçu Mahmut" lakaplı Anıl Kurt'un kim olduğu merak ediliyor. Anıl Kurt'un geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. İnternette dolaşan tost videoları ile tanınan Tostçu Mahmut'un bir süre önce minibüsüyle 206 km hıza çıktığı ve görüntülerini de sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.
Adana'nın ünlü ütü tostçusu Tostçu Mahmut geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tostçu Mahmut sosyal medya sitelerinde oldukça popüler bir isimdi. Peki Tostçu Mahmut kimdir? Tostçu Mahmut Anıl Kurt kimdir?
Tostçu Mahmut Kimdir?
Adana'da yaşayan ve sanayi içinde sanayi içerisinde ütü tost yaparak meşhur olan Tostçu Mahmut'un trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Asıl adı Anıl Kurt olan Tostçu Mahmut'un sosyal medyada ütü ile tost yaptığı videoları milyonlarca kez izlenmişti. Tostçu Mahmut tost yapma tekniği ile kısa sürede Türkiye çapında üne sahip olmuştu. Sosyal medyada ünlü olmasından sonra şubeleşmeye giden Tostçu Mahmut kısa sürede işlerini büyütmüştü. Tostçu Mahmut adıyla bilinen Anıl Kurt, 14 Eylül 2021 tarihinde İstanbul şubesinin açılışına giderken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Daha önce 206 km hızla giderken çektiği videoyu paylaşmıştı
Öte yandan Anıl Kurt'un, kazadan dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt'un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hızla ilerlediğini gösteren hız göstergesini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, paylaştığı görüldü. Başka gönderisinde ise ‘Daha yeni başladık' notunu paylaşan Anıl Kurt'un cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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