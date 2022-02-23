Tortum şelalesi kurudu mu? Tortum Şelalesi nerededir?

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi HES projesi nedeni ile kurudu. Peki Tortum Şelalesine tam olarak ne oldu? Tortum Şelalesi nerededir? Tortum Şelalesi kurudu mu? Tortum şelalesi açıklama nedir? HES nedir? Hes neden yapılır? İşte detaylar...

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi (H)idro(E)lektrik (S)antrali nedeni ile kurudu. Şelale'nin adeta 'atar damar'ını kesen şirket, Devlet Su İşleri (DSİ) dahil kurumlara gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

“Tortum HES tesisimizin sanat yapıları, su alma, iletim kanalı ve tüneli, can suyunun ve ulaşım yollarında oluşan uzun ve süreli bakımsızlık nedeniyle meydana gelen tahribatların onarılması için yıkılan bozulan yerlerin eski haline getirilmesi gibi birtakım çalışmalar planlanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen planlamış olduğumuz çalışmalarda tesisin mevcut yapısında onarıma yönelik çalışmalar yapılacak olup, ilave bir iş yapılmayacaktır.” dedi.

HES işletimi sırasında dere yatağına tekrardan aktarılması öngörülen su miktarına ‘can suyu' adı veriliyor. ‘Su Kullanım Hakkına Dair Yönetmelik'e göre, HES kuran şirketler, ‘doğal hayatın işleyişini sağlayacak miktarda' suyu dere yatağına bırakmakla yükümlü bir pozisyonda oluyor.

WWF Türkiye'nin paylaştığı göre yönetmeliğe göre, dere yatağına bırakılacak ‘can suyu' miktarı, ‘HES projesine esas alınan derenin son on yıllık ortalama akışının en az yüzde 10'u' olarak aktarılıyor. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinde bu miktarın artırılıp artırılmaması gerektiği ise şirketlerin insiyatifine bırakılıyor. .