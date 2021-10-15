Toplatılan ilaçlar listesi | Hangi ilaçlar toplatılacak?

Toplatılan ilaçlar listesi |Ülkemizde Kas ve eklem ağrıları için pek çok kişinin kullandığı 39 ilacın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Vatandaşlar bu gelişme üzerine hangi ilaçlar için toplatılma kararı verildiğini araştırmaya başladı. Toplatılma kararı verilen ilaçların arasında Majezik de yer alıyor. Peki Hangi ilaçlar toplatılacak?

Toplatılan ilaçlar listesi |Ülkemizde Kas ve eklem ağrıları için pek çok kişinin kullandığı 39 ilacın piyasadan toplatılmasına karar verildi. Vatandaşlar bu gelişme üzerine hangi ilaçlar için toplatılma kararı verildiğini araştırmaya başladı. Toplatılma kararı verilen ilaçların arasında Majezik de yer alıyor. Peki Hangi ilaçlar toplatılacak?

Ülkemizde bir çok kişinin evinde ve ecza kutusunda yer alan ilaçların piyasadan toplatılmasına karar verildi. Açıklama Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapıldı. TİTCK kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı 39 ürünün toplatılmasına karar verdi. Vatandaşlar da hangi ilaçların toplatıldığını araştırmaya başladı.

Hangi ilaçlar toplatılacak?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yapılan açıklamada, "Kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ekte yer alan listede isimleri belirtilen, tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği' ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Toplatılan ilaçlar listesi

Majezik nedir?

Günümüzde reçetesiz olarak da sık satılan popüler ilaçlardan olan flurbiprofen, Türkiye'de Majezik (Sanovel), Maxaljin(MeCom) ve Maximus ticari adı ile 15 adet 100 mg tablet formunda satılan, fenilalkanoik asit türevi güçlü bir steroid olmayan antienflamatuar ilaçtır.

MAJEZİK mavi renkli, iki yüzü çentikli, oblong film kaplı tablettir. Her bir film tablet. 100 mg flurbiprofen içeren 15 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

JVIAJEZİK çeşitli ağrılan ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.



• Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoİd artrit)

• Dejeneratif eklem hastahğı (osteoartrit)

• Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)

• Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)

• Yumuşak doku yaralanmaları

• Adet ağrısı (dismenore) kullanılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.