Topladığı mantarı yedi, hayatını kaybetti: 2 kişi de yoğun bakımda

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, yedikleri mantar nedeniyle zehirlenen 3 kişiden birisi hayatını kaybetti.

Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarları yiyerek zehirlendi.

Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi ve gelininin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. .