Tolga Güleç ve Yasemin Allen neden ayrıldı? Tolga Güleç kimdir? Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen ve Tolga Güleç ayrıldı mı?

Tolga Güleç ve Yasemin Allen neden ayrıldı? Yasemin Allen ve Tolga Güleç ayrıldı mı? Tolga Güleç Yasemin Allen çiftinin ayrılıklarının nedeni belli oldu. Peki Tolga Güleç kimdir? Yasemin Allen kimdir? İşte detaylar..

Tolga Güleç ve Yasemin Allen neden ayrıldı? Yasemin Allen ve Tolga Güleç ayrıldı mı? Tolga Güleç Yasemin Allen çiftinin ayrılıklarının nedeni belli oldu. Peki Tolga Güleç kimdir? Yasemin Allen kimdir? İşte detaylar..

Tolga Güleç ve Yasemin Allen neden ayrıldı?

Tolga Güleç ayrılıkları hakkında; “Yasemin'le 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan. Ama birbirimize zaman ayıramadık ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim” açıklamasını yaptı.

Yasemin Allen ve Tolga Güleç ayrıldı mı?

Tolga Güleç yeni projesinin çekimlerin son gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güleç, sevgilisiyle aylar önce neden ayrıldığını açıkladı.

Tolga Güleç kimdir

Nihat Tolga Güleç 20 Eylül 1981, İskenderun doğumlu Türk sinema ve TV dizi oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır.

Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol karakteri Kenan'ı canlandırmıştır.

Yasemin Allen kimdir?

Yasemin Kay Allen 10 Temmuz 1989, Londra doğumlu İngiliz-Türk oyuncudur.

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğmuştur. Oyuncunun Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Annesi Sonja Eady 1974'te Türk oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile ilk evliliğinden sonra Suna Yıldızoğlu olarak bilinmektedir. Sonradan bu evlilikle Türk vatandaşlığını kazandı. Annesinin Türk vatandaşlığını alması nedeniyle, Yasemin, etnik olarak Türk olmamasına rağmen Türkiye-İngiltere çifte vatandaşıdır.Yasemin Allen, %50 İngiliz ve %25 Avustralya kökenli olduğunu belirtmiştir.

Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüpMüjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzü oldu.

Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırdı. 2019-2020 yılları arasında ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayınlanan Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova karakteriyle başrolde yer aldı. .