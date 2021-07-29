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TIMETURK / GENEL / Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu

Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu

Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu | Türkiye Milli Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatlarında B Grubunda birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşıyor. Türkiye alacağı galibiyetlerle gruptan çıkmayı hedefliyor. Filenin sultanları son olarak ABD ile karşılaşıyor. Peki Türkiye Tokyo Olimpiyatlarında kaçıncı sırada? İşte Tokyo Voleybol B Grubu puan durumu ve Türkiye'nin sırası...

3 Saat Önce
2021-07-29 17:00:04
Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu

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Tokyo Olimpiyatları Voleybol B Grubu puan durumu | Türkiye Milli Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyatlarında B Grubunda birbirinden zorlu rakiplerle karşılaşıyor. Türkiye alacağı galibiyetlerle gruptan çıkmayı hedefliyor. Filenin sultanları son olarak ABD ile karşılaşıyor. Peki Türkiye Tokyo Olimpiyatlarında kaçıncı sırada? İşte Tokyo Voleybol B Grubu puan durumu ve Türkiye'nin sırası...

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI VOLEYBOL B GRUBU PUAN DURUMU

Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatlarına Çin'i yenerek başladı. Ancak sonraki maçlarda istenen performansı sahaya yansıtaayan Milli Voleybol Takımı İtalya'yamağlup oldu. Türkiye B Grubunda ortalarda yer alıyor. İşte Tokyo Voleybol B grubu puan durumu...

1. Sıra: İtalya, 9 puan
2. Sıra: ABD, 6 puan
3. Sıra: ROC, 5 puan
4. Sıra: Türkiye, 3 puan
5. Sıra: Çin, 1 puan
6. Sıra: Arjantin, 0 puan

TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

Türkiye Voleybol Takımı ABD ile karşı karşıya geliyor. Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak.

TÜRKİYE'NİN DİĞER MAÇLARI NELER?

Milli takım 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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