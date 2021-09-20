TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ peşin ödeme indirimi başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ ev ve dükkan alanları yakından ilgilendiren çok önemli indirim kampanyasını daha başlatıyor. On binlerce lira indirimden faydalanmak isteyenler TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. TOKİ'den ev alıp borcunu erkenden kapatıp tapusuna sahip olmak isteyenler yüzde 22 indirim kampanyasından yaralanabilecek. Peki kimler TOKİ indirim kampanyasından yararlanabilir?

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor? TOKİ peşin ödeme indirimi başvurusu ne zaman başlıyor? TOKİ ev ve dükkan alanları yakından ilgilendiren çok önemli indirim kampanyasını daha başlatıyor. On binlerce lira indirimden faydalanmak isteyenler TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. TOKİ'den ev alıp borcunu erkenden kapatıp tapusuna sahip olmak isteyenler yüzde 22 indirim kampanyasından yaralanabilecek. Peki kimler TOKİ indirim kampanyasından yararlanabilir?

TOKİ'nin dev kampanyasını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurmuştu. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek" demişti.

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası ne zaman başlıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 21 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacağı bildirildi. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yarın başlayacak kampanyadan yararlanmak isteyenler, 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak.

TOKİ indirim kampanyasından kimler faydalanamaz?

Geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları yararlanamayacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası için kredi çekilir mi?

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, "Gayrimenkul Satış Sözleşmesini" imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.