TOKİ ucuz konut nerelerde yapılacak? TOKİ ucuz ev projesi İstanbul'da var mı? TOKİ ucuz ev fiyatları ne kadar? TOKİ aylık taksit kaç TL?

TOKİ ucuz konut nerelerde yapılacak? TOKİ ucuz ev projesi İstanbul'da var mı? TOKİ ucuz ev fiyatları ne kadar? Ev sahibi olmak günümüzde neredeyse hayal oldu. Artan maliyetler ev satış fiyatlarının katlanarak artmasına neden oldu. Dar gelirli vatandaşlar için TOKİ ucuz konut projesini hayata geçiriyor. 24 ilde yapılacak olan ucuz ev projesine vatandaşlardan şimdiden büyük ilgi var. Peki TOKİ ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ aylık taksit kaç TL?

TOKİ ucuz konut nerelerde yapılacak? TOKİ ucuz ev projesi İstanbul'da var mı? TOKİ ucuz ev fiyatları ne kadar? Ev sahibi olmak günümüzde neredeyse hayal oldu. Artan maliyetler ev satış fiyatlarının katlanarak artmasına neden oldu. Dar gelirli vatandaşlar için TOKİ ucuz konut projesini hayata geçiriyor. 24 ilde yapılacak olan ucuz ev projesine vatandaşlardan şimdiden büyük ilgi var. Peki TOKİ ucuz konut fiyatları ne kadar? TOKİ aylık taksit kaç TL?

TOKİ dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği projelerle şimdiye kadar yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni dev projelerle vatnadaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. TOKİ ucuz ev kapsamında ev sahibi olma hayali kuranların hayaline kavuşmasına vesile oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan son açıklama ise herkesi sevindirdi.

TOKİ ucuz konut nerelerde yapılacak?

Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konut kurayla sahibini bulacak. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri 1.442 TL'den başlıyor.

TOKİ ucuz ev projesi İstanbul'da var mı?

TOKİ'nin ucuz sosyal konut projesi İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında da olacak. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sütlüce'deki konut projelerine şimdiden ilgil bir hayli fazla.

TOKİ ucuz ev fiyatları ne kadar?

TOKİ Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan taksitler ise 1.442 TL'den başlıyor. 24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .