TOKİ ucuz ev başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ilde ucuz ev satıyor? İstanbul TOKİ ucuz ev hangi ilçelerde? Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan artış ve banka kredi faiz oranlarındaki artış nedeniyle ev almak neredeyse hayal oldu. Bankadan kredi çekmeden ev almak isteyenlerin en çok başvurduğu kurum ise TOKİ oluyor. TOKİ 2021 yılında 42 ilde ucuz konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek. 1.380 adet konut ve işyeri 2021'in sonuna kadar satılacak. 56 bin liradan başlayan fiyatlarla konut ve iş yeri sahibi olmak isteyenler TOKİ ucuz daire nerelerde satılıyor? sorusuna yanıt arıyor. Peki TOKİ ucuz daire başvurusu nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. Evi olmayan vatandaşların ev sahibi olmasını temel amaç edinmiş olan TOKİ 2021 yılı sonuna kadar bir çok konut ve iş yeri satışı yapacak. Piyasa değerinin çok altında satışa çıkacak olan daireleri ve iş yerlerini almak isteyenler TOKİ ucuz ev başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ilde ucuz ev satıyor? İstanbul TOKİ ucuz ev hangi ilçelerde? sorusuna yanıt arıyor.

Her sene binlerce evsiz vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ 2021 yılının sonuna kadar 1.380 adet konut ve işyeri satışa çıkacak. Satışlar, açık artırma ve kura yoluyla ggerçekleşecek. TOKİ her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. 1+1'den başlayan ve metre kare büyüklükleri daire tüpine göre değişen 1.380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak. TOKİ ucuz ev başvurusu yapmak isteyenler TOKİ ucuz ev başvurusu nasıl yapılır? TOKİ hangi ilde ucuz ev satıyor? İstanbul TOKİ ucuz ev hangi ilçelerde? gibi soruları sormaya başladı. İşte TOKİ ucuz ev başvuru yöntemleri;

TOKİ ucuz ev başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ ucuz ev satışları açık artırma ve kura yoluyla ggerçekleşecek. TOKİ başvuru koşullarını taşıyan vatandaşlar 42 ilde yer alan taşınmazlar için TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de teklif verilebiliyor. TOKİ ev ve iş yerleri fiyatları 56 bin TL'den başlıyor.. Açıkartırma bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ ucuz ev kaç taksitle satılıyor?

TOKİ'nin satışa çıkardığı ev ve iş yerleri yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle alınabilecek.

TOKİ hangi ilde ucuz ev satıyor? İstanbul TOKİ ucuz ev hangi ilçelerde?

TOKİ kura ve açık artırma ile 1.380 konut ve işyeri satışa çıkaracak. Piysa değerinin altında satışa çıkarılacak olan konutlar bir çok kişiyi ev sahibi yapacak. İşte TOKİ ucuz ev satışı yapılan iller;

Adana Yüreğir 3 iş yeri Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor

Afyonkarahisar Dinar 1 iş yeri Fiyat 245 bin TL

Amasya Suluova- Merzifon 1 iş yeri + 1 konut Fiyatlar 150 bin TL'den başlıyor

Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli 18 iş yeri ve konut Fiyatlar 91 bin TL'den başlıyor

Ankara Mamak-Çubuk-Sincan-Altındağ-Kahramankazan-Temelli-Güdül-Haymana-Gölbaşı-Yenimahalle 38 iş yeri ve konut Fiyatlar 64 bin TL'den başlıyor

Balıkesir 6 iş yeri ve konut Fiyatlar 102 bin TL'den başlıyor

Bilecik- Pazaryeri- Osmaneli 2 konut Fiyatlar 185 bin TL'den başlıyor

Bingöl-Adaklı 1 konut Fiyat 178 bin TL'den başlıyor

Bitlis - Merkez 4 iş yeri Fiyat 56 bin TL'den başlıyor

Bolu Mengen-Seben 5 iş yeri + konut Fiyat 140 bin TL'den başlıyor

Burdur Gölhisar 1 iş yeri + konut Fiyat 117 bin TL'den başlıyor

Bursa Orhangazi 2 konut Fiyat 194 bin TL'den başlıyor

Çorum Merkez-Dodurga 8 konut Fiyat 71 bin TL'den başlıyor

Denizli Merkezefendi 1 konut Fiyat 185 bin TL'den başlıyor

Diyarbakır Kayapınar 1 konut Fiyat 232 bin TL'den başlıyor

Elazığ Merkez 15 iş yeri Fiyat 585 bin TL'den başlıyor

Erzincan Refahiye - Çukurkuyu - Tercan 20 konut Fiyat 157 bin TL'den başlıyor

Erzurum Ilıca - Aşkale 13 konut Fiyat 118 bin TL'den başlıyor

Eskişehir Tepebaşı 1 konut Fiyat 163 bin TL'den başlıyor

Gaziantep Şehitkamil 2 iş yeri Fiyat 195 bin TL'den başlıyor

İstanbul Kayabaşı - Başakşehir - Ataşehir - Gaziosmanpaşa 22 konut + iş yeri Fiyat 188 bin TL'den başlıyor

İzmir Karabağlar - Tire - Torbalı - Kemalpaşa 554 konut Fiyat 230 bin TL'den başlıyor

Karabük Merkez 1 konut Fiyat 252 bin TL'den başlıyor

Karaman Merkez 6 iş yeri Fiyat 70 bin TL'den başlıyor

Kars Sarıkamış 3 iş yeri Fiyat 75 bin TL'den başlıyor

Kayseri Merkez 1 iş yeri Fiyat 170 bin TL'den başlıyor

Kırklareli Merkez 1 konut Fiyat 191 bin TL'den başlıyor

Kırşehir Merkez - Kaman 3 konut + iş yeri Fiyat 155 bin TL'den başlıyor

Konya Meram - Karapınar 19 konut + İş yeri Fiyat 138 bin TL'den başlıyor

Kütahya İnköy - Altıntaş - Dumlupınar 4 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor

Malatya Darende - Merkez 2 konut Fiyat 142 bin TL'den başlıyor

Manisa Kırkağaç 3 konut Fiyat 183 bin TL'den başlıyor

Muş Merkez 258 konut Fiyat 193 bin TL'den başlıyor

Niğde Bor - Efendiney - Merkez - Altunhisar 6 iş yeri ve konut Fiyat 105 bin TL'den başlıyor

Ordu Merkez - 1 konut Fiyat 228 bin TL'den başlıyor

Şanlıurfa Akçakale 265 konut Fiyat 198 bin TL'den başlıyor

Tekirdağ Merkez 3 konut Fiyat 136 bin TL'den başlıyor

Tokat Merkez 1 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor

Trabzon Yomra - Araklı 20 konut Fiyat 196 bin TL'den başlıyor

Uşak Merkez ve Karahanlı 3 konut ve iş yeri Fiyat 184 bin TL'den başlıyor

Van Erçiş 58 iş yeri Fiyat 224 bin TL'den başlıyor

Yozgat Bogazlıyan 1 konut Fiyat 137 bin TL'den başlıyor

Zonguldak Merkez 1 iş yeri Fiyat 140 bin TL'den başlıyor

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.