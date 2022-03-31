TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye kura sonuçları | TOKİ Nusratiye kazananlar isim listesi | TOKİ ev sahibi olmanın hayalini kuranların hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. TOKİ yılar boyunca yüz binlerce konut inşa ederek kolay ödeme koşullarıyla yüz binlerce kişiyi ev sahibi yaptı. TOKİ son olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nusratiye Mahallesi'nde 125 adet konutun satışı için kura çekilişi gerçekleştirecek. TOKİ Nusratiye kazananlar listesi TOKİ'nin sitesinden ilan edilecek. Peki TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye kura sonuçları | TOKİ Nusratiye kazananlar isim listesi | TOKİ ev sahibi olmanın hayalini kuranların hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. TOKİ yılar boyunca yüz binlerce konut inşa ederek kolay ödeme koşullarıyla yüz binlerce kişiyi ev sahibi yaptı. TOKİ son olarak Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nusratiye Mahallesi'nde 125 adet konutun satışı için kura çekilişi gerçekleştirecek. TOKİ Nusratiye kazananlar listesi TOKİ'nin sitesinden ilan edilecek. Peki TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ, yapımı devam eden; Tekirdağ çorlu Nusratiye Mahallesi 515 adet konut projesinde kalan 125 adet konut 21 - 25 Mart 2022 tarihleri arasında kuralı olarak satışa sunulmuş olup, başvurular T.C Ziraat Bankası A.Ş'nin Tekirdağ yetkili Şubeleri ve e-Devlet üzerinden ekte yer alan konut satış ve koşulları kapsamında kabul edilmişti. Söz konusu projede, konut sayısından daha fazla başvuru olması halinde 31 Mart 2022 tarihinde Noter huzurunda “Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” çekilişi yapılacaktır.

TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye kura sonuçları

TOKİ Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde satışa sunulacak konutların noter kurası 31 Mart'ta gerçekleşecek. TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye kura sonuçlarını binlerce kişi merakla beklemeye başladı. TOKİ kura çekilişleri sosyal medya üzerinden canlı olarak da yayınlanıyor.

TOKİ Nusratiye kazananlar isim listesi

TOKİ'nin Tekirdağ Çorlu'da inşa ettiği konutların kura sonuçları internette ilan edilecek. TOKİ kura sounuçları için TIKLAYIN...

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 07 Nisan 2022 - 15 Nisan 2022 arasında

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 20 Nisan 2022 - 22 Nisan 2022 arasında

TOKİ Tekirdağ Çorlu Nusratiye başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 04 Nisan 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 18 Nisan 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 25 Nisan 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36 ay içerisinde teslim edilecektir. Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir. .