TOKİ başvuru şartlarına ilişkin detaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasının ardından yoğunluk kazandı. Bakan Kurum, TOKİ sosyal konut projesinin tarihlerini açıklarken, ödemelerin nasıl yapılacağına ilişkin detayları da paylaştı. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? 2022 TOKİ başvuru şartları nedir? TOKİ sosyal konut ödemeleri nasıl olacak? İşte detaylar...

TOKİ başvuru detayları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabinenin ardından TOKİ başvurularının detaylarını açıkladı. Peki TOKİ sosyal konutuna kimler başvurabilir? İşte detaylar...

TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili ilk müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Ucuz ev alma hayali kuran binlerce kişi TOKİ başvuru koşullarını araştırırken, sosyal konut projesiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakam Kurum, TOKİ sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, TOKİ sosyal konut projesinin 240 ay vadeye sahip olacağını ve ödenebilecek tutarın asgari ücretlinin ödeyebileceği tutar olacağını açıkladı.

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?

Türkiye'de 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili bilgiler 13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

2022 TOKİ başvuru şartları nedir?

Bakan Kurum'un açıklamasına göre ilk şartlardan biri kişinin gelir düzeyi. Buna göre TOKİ sosyal konut projesine İstanbul'da 16 bin TL, diğer illerde 14 bin TL'nin altında geliri olanlar başvurabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen TOKİ sosyal konut projesine ilişkin diğer şartlar henüz netleşmedi. Ancak TOKİ'nin 2022 başvuru şartları şu şekilde;

18 Yaşını doldurmuş olmak,

Türk vatandaşı olmak,

Kendisi, eşi ve velayetleri altında, T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutları bulunmamak,

Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almamış olmak.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

TOKİ sosyal konut ödemeleri nasıl olacak?

Kabine Toplantısı sonrası Bakan Kurum, konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.