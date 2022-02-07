TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Yenimahalle noter kurası ne zaman saat kaçta? TOKİ Yenimahalle noter kurası ne zaman saat kaçta? TOKİ Sivas Yenimahalle başvuru harcı para iadesi ne zaman? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi son yıllarda hayallerine kavuşturdu. TOKİ son olarak Sivas Yenimahalle'de vatandaşlara uygun ödeme yöntemi ile daire satışı yapacak. TOKİ Sivas Yenimahalle evleri için başvuran vatandaşlar kura çekiminin ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Yenimahalle noter kurası ne zaman saat kaçta? TOKİ Yenimahalle noter kurası ne zaman saat kaçta? TOKİ Sivas Yenimahalle başvuru harcı para iadesi ne zaman? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi son yıllarda hayallerine kavuşturdu. TOKİ son olarak Sivas Yenimahalle'de vatandaşlara uygun ödeme yöntemi ile daire satışı yapacak. TOKİ Sivas Yenimahalle evleri için başvuran vatandaşlar kura çekiminin ne zaman saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

TOKİ 1+1 konut 20 adet ,2+1 konut 104 adet olmak üzere alt gelir sahibi vatandaşlara konut satışı yapacak. Vatandaşlar TOKİ Konut datışına başvurularını tamamladı ve kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Binlerce kişi uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmanın hayalini kuruyor. TOKİ evleri ile yeni bir geleceğe adım atmak isteyenler noter kure çekilişinde isimlerinin çıkmasını umuyor. Peki TOKİ Sivas Yenimahalle kura çekimi isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ evleri Sivas'ın Yenimahalle bölgesinde konut satışı yapıyor. Başvuruları alınan konutlar için kura çekimi 10 Şubat'ta yapılacak.

TOKİ Sivas Yenimahalle noter kurası ne zaman saat kaçta?

TOKİ Sivas Yenimahalle evleri için başvurular 26 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022 tarihleri arasındaydı. Başvuru bedelinin 1000 TL olduğu açıklanmıştı. TOKİ Sivas Yenimahalle evleri kura çekiminin 10 Şubat 2022 tarhinde yapılacağı açıklandı.

TOKİ Sivas Yenimahalle başvuru harcı para iadesi ne zaman?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren,

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren,

Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ Sivas Yenimahalle evleri başvuru şartları neler?

1. T.C. vatandaşı olması

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması, Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10000.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000.00TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

TOKİ Sivas Yenimahalle evleri ne zaman teslim edilecek?

Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36 Ay içerisinde teslim edilecektir.Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.

TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54 .