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TIMETURK / GENEL / TOKİ Şabanözü kura sonuçları | TOKİ Çankırı Şabanözü ilçesin 2+1, 3+1 daire kura isim listesi

TOKİ Şabanözü kura sonuçları | TOKİ Çankırı Şabanözü ilçesin 2+1, 3+1 daire kura isim listesi

TOKİ Şabanözü kura sonuçları | TOKİ Çankırı Şabanözü ilçesin 2+1, 3+1 daire kura isim listesi | Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Çankırı Şabanözü'nde de birbirinden güzel evler yapan TOKİ kura çekilişi ile hak sahiplerini açıkladı. İşte TOKİ TOKİ Şabanözü kura sonuçlarına göre kazananların listesi...

25 Dakika Önce
2021-12-21 15:14:31
TOKİ Şabanözü kura sonuçları | TOKİ Çankırı Şabanözü ilçesin 2+1, 3+1 daire kura isim listesi

TOKİ Şabanözü kura sonuçları | TOKİ Çankırı Şabanözü ilçesin 2+1, 3+1 daire kura isim listesi | Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Çankırı Şabanözü'nde de birbirinden güzel evler yapan TOKİ kura çekilişi ile hak sahiplerini açıkladı. İşte TOKİ TOKİ Şabanözü kura sonuçlarına göre kazananların listesi...

TOKİ Çankırı ilçesi Şabanözü ilçesinde inşa edilen evlerin yapımını tamamladı. TOKİ evleri kura sonuçları çekildi ve hak sahipleri evlerine kavuştu. TOKİ Şabanözü konutlarına kayıt yaptıran ve kur bekleyen vatandaşlar kura sonuçlarının nereden ve nasıl sorgulanacağını merak ediyor. TOKİ Şabanözü evleri kura sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklabilirsiniz...

TOKİ Şabanözü kura sonuçları

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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