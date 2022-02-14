TOKİ Malatya Pütürge kura sonucu listesi | TOKİ Tepehan Mahallesi kura sonuçları kazanan isim listesi belli oldu mu? Toplu Konut İdaresi uygun fiyatlarda ve uygun ödeme koşullarında binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ son olarak Malatya ilinin Pütürge ilçesinde Tepehan Mahallesi mevkiinde yeni konut projesinde daireleri satışa çıkarıyor. 01 Şubat -07 Şubat 2022 tarihleri arasında başvurularını yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

TOKİ Malatya Pütürge kura sonucu listesi | TOKİ Tepehan Mahallesi kura sonuçları kazanan isim listesi belli oldu mu? Toplu Konut İdaresi uygun fiyatlarda ve uygun ödeme koşullarında binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ son olarak Malatya ilinin Pütürge ilçesinde Tepehan Mahallesi mevkiinde yeni konut projesinde daireleri satışa çıkarıyor. 01 Şubat -07 Şubat 2022 tarihleri arasında başvurularını yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından inşa ettirilen Malatya Pütürge Tepehan Mah. 96 Adet Konut Projesi kapsamında; 3+1 ve 2+1 nitelikli 91 adet konutun kuralı satışına ilişkin “01 Şubat -07 Şubat 2022” tarihleri arasında başvurular toplanmış olup, başvuru sahipleri arasından Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası 14 Şubat 2022 Pazartesi günü, Saat 11:00'de gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.

TOKİ Malatya Pütürge kura sonucu listesi

TOKİ Malatya Pütürge kura sonuçları 14 Şubat saat 11.00'de gerçekleştirlen noter kura çekilişi ile belli olacak. Başvuru yapan adaylar çekişişi canlı olarak da izleyebilir. Çekişin ardından kazanan isim listesi TOKİ'nin internet sitesinde yer alacak.

TOKİ Tepehan Mahallesi kazanan isim listesi

TOKİ Malatya Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi konut satışı için yapılan kura çekilinin isim listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz...

TOKİ Pütürge Tepehan Mahallesi başvuru harcı para iadesi ne zaman?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 16 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 25 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 02 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .