TOKİ kura sonuçları | TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi

TOKİ kura sonuçları | TOKİ ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi uygun ödeme koşulları ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin İzmir Kemalpaşa ilçesinde yaptığı TOKİ konutlarının başvuru kura sonuçları da beli oldu. İzmir'de inşa edilecek TOKİ evlerine başvuranlar kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi...

TOKİ kura sonuçları | TOKİ ev sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi uygun ödeme koşulları ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ'nin İzmir Kemalpaşa ilçesinde yaptığı TOKİ konutlarının başvuru kura sonuçları da beli oldu. İzmir'de inşa edilecek TOKİ evlerine başvuranlar kura sonuçlarını merak ediyor. İşte TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi...

TOKİ her yıl ev sahibi olmayı hayal eden binlerce kişinin hayallerini gerçekleştiriyor. TOKİ bünyesinde inşa edilen evlerle vatandaşlar uygun ödeme koşuılları altında evlerine sahip oluyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa'da da alt ve orta gelir grubuna ev yapacak. TOKİ İzmir Kemalpaşa evlerine başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi

TOKİ NEDİR?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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