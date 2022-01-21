DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Orman Genel Müdürlüğü personel alacak mı? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı! Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alım şartları neler?
TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kurası çekildi mi? TOKİ Bayburt sonuçları neler?
Fatih Terim hangi takıma gidiyor? Terim'in yeni takımı belli mi?
Kaderimin Oyunu yeni bölüm (5. bölüm) izle | Kaderimin Oyunu son bölüm tek parça izle
Sömestir tatilinde nereye gidiliyor? Tatilde en çok gidilen yerler
Biden, Camp David'de ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna meselesini görüşecek
Aşk Mantık İntikam son bölüm izle | Aşk Mantık İntikam 29. bölüm tek parça HD
'Yanlış politikalar virüsten daha çok insanın ölümüne sebep olacak'
Aziz 10. bölüm (yeni bölüm) izle | Aziz son bölüm tek parça full HD izle
Arka Sokaklar son bölüm izle | Arka Sokaklar 611. bölüm tek parça izle
Bakan Soylu: LGBT derneklerine devasa bütçeler aktarıyorlar
YÖKDİL nedir? YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvurusu nereden yapılır?
AUZEF bütünleme sınavları ertelendi (AUZEF bütünleme sınavları hangi tarihte yapılacak?)
Fransa Anayasa Mahkemesi Kovid-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısını onayladı
AK Parti'li Elitaş'tan kripto para açıklaması

TIMETURK / GENEL / TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kurası çekildi mi? TOKİ Bayburt sonuçları neler?

TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kurası çekildi mi? TOKİ Bayburt sonuçları neler?

TOKİ Bayburt Merkez Şingah Mahallesi'nde inşa edilen 45 adet konut satışa çıkarılıyor. 10_14 Ocak tarihlerinde başvuruları tamamlanan 2+1 daireler yeni sahiplerini buluçak.

31 Dakika Önce
2022-01-21 22:10:38
TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kurası çekildi mi? TOKİ Bayburt sonuçları neler?

Başvuru süreci 14 Ocak itibarıyla tamamlanan Bayburt Şingah projesinin kura çekilişi bugün canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. 45 konutun satışa çıkacağı TOKİ Bayburt Merkez Şingah Mahallesi kura çekimini sonuçları belli olacak.

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

TOKİ Bayburt Merkez Şingah mahallesi için gerçekleştirilecek olan kura çekimi 21 Ocak 2022 saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Kura, canlı yayında çekilecek ve başvuru yapan kişiler kurayı TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler. Ayrıca kura sırasında 23 adet de yedek alıcı belirlenecek.

Bayburt ili Merkez ilçesi Şingah mahallesi'nde inşa edilen 2+1 konutların brüt alanı 76.82 metrekare, net alanı ise 59.35 metre kare olarak belirlendi. 2+1 konutların fiyatı 192 bin liradan başlayarak 295 bin liraya kadar devam ediyor.

Kura sonucu hak sahibi belirlenen konutların ödeme planlarında ilk olarak yüzde 12 oranında (23.041 TL - 35.429 TL) peşinat talep ediliyor. Ardından aylık 938 TL - 1.443 TL'den başlayan fiyatlarla taksit ödemeleri başlıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş