TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kurası çekildi mi? TOKİ Bayburt sonuçları neler?

TOKİ Bayburt Merkez Şingah Mahallesi'nde inşa edilen 45 adet konut satışa çıkarılıyor. 10_14 Ocak tarihlerinde başvuruları tamamlanan 2+1 daireler yeni sahiplerini buluçak.

Başvuru süreci 14 Ocak itibarıyla tamamlanan Bayburt Şingah projesinin kura çekilişi bugün canlı yayın ile gerçekleştiriliyor. 45 konutun satışa çıkacağı TOKİ Bayburt Merkez Şingah Mahallesi kura çekimini sonuçları belli olacak.

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

TOKİ Bayburt Merkez Şingah mahallesi için gerçekleştirilecek olan kura çekimi 21 Ocak 2022 saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Kura, canlı yayında çekilecek ve başvuru yapan kişiler kurayı TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler. Ayrıca kura sırasında 23 adet de yedek alıcı belirlenecek.

Bayburt ili Merkez ilçesi Şingah mahallesi'nde inşa edilen 2+1 konutların brüt alanı 76.82 metrekare, net alanı ise 59.35 metre kare olarak belirlendi. 2+1 konutların fiyatı 192 bin liradan başlayarak 295 bin liraya kadar devam ediyor.

Kura sonucu hak sahibi belirlenen konutların ödeme planlarında ilk olarak yüzde 12 oranında (23.041 TL - 35.429 TL) peşinat talep ediliyor. Ardından aylık 938 TL - 1.443 TL'den başlayan fiyatlarla taksit ödemeleri başlıyor.