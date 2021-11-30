TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları | Emirgazi TOKİ 2+1, 3+1- 1+1 kura çekimi sonuçları isim listesi | TOKİ yüz binlerce kişiyi uygun fiyatlarda ve uygun ödeme takvimi ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ tarafından Konya'nın Emirgazi ilçesinde yapımı tamamlanan konutların kura çekimi yapıldı. İşte kura sonuçlarına göre kazananların isim listesi...

TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları | Emirgazi TOKİ 2+1, 3+1- 1+1 kura çekimi sonuçları isim listesi | TOKİ yüz binlerce kişiyi uygun fiyatlarda ve uygun ödeme takvimi ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ tarafından Konya'nın Emirgazi ilçesinde yapımı tamamlanan konutların kura çekimi yapıldı. İşte kura sonuçlarına göre kazananların isim listesi...

TOKİ Konya'nın Emirgazi ilçesinde yeni konutlar inşa etti. Konutların inşaatı tamamlandı ve konutlar için kura çekimleri yapıldı. TOKİ Konya Emirgazi evleri için başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Sonuçlar TOKİ'nin internet sitesinden duyuruldu. İşte TOKİ Konya Emirgazi evleri kura sonuçları kazananların isim listesi...

Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,%15 peşinat bedeli için 156 ay vade,%20 peşinat bedeli için 180 ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

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