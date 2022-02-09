TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi | TOKİ Küçükavşar Altınekin kazananlar listesi kura sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? TOKİ 2022 yılında da yüz binlerce vatandaşı ev sahibi yapma hedefine ulaşmak için kolları sıvadı Uygun ödeme imkanları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin projelerine oldukça fazla ilgi gösteriyor. TOKİ son olarak Konya Beyşehir Küçükavşar ve Altınekin'deki daireleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Başvuru yapanlar TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar Altınekin kura sonuçlarını ve kazanan isim listesini araştırmaya başladı.

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi | TOKİ Küçükavşar Altınekin kazananlar listesi kura sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? TOKİ 2022 yılında da yüz binlerce vatandaşı ev sahibi yapma hedefine ulaşmak için kolları sıvadı Uygun ödeme imkanları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin projelerine oldukça fazla ilgi gösteriyor. TOKİ son olarak Konya Beyşehir Küçükavşar ve Altınekin'deki daireleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Başvuru yapanlar TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar Altınekin kura sonuçlarını ve kazanan isim listesini araştırmaya başladı.

TOKİ Konya'daki projelerine tüm hızıla devam ediyor. Son olarak TOKİ Konya Beyşehir Küçükavşar - Konya Altınekin'de konut satışları için başvurlar geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Konya TOKİ kura sonuçları ise 9 Şubat'ta noter huzunda çekildi. TOplu Konut İdaresi Konya'nın Beyşehir ve Altınekin ilçesinde toplam 57 konutu satışa çıkarttı. 2+1 ve 3 +1 ev tiplerinden oluşan konutlara başvuru yapanlar sonuçları meak ediyor.

TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi

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TOKİ Küçükavşar Altınekin kazananlar listesi kura sonuç sorgulama

TOKİ Konya Beyşehir kura çekimi yapıldı ve kura sonucuna göre daire almaya hak kazananların isim listesi belli oldu. TOKİ Küçükavşar Altınekin kura sonuçları ve isim listesi için TOKİ'nin resmi internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TOKİ Konya Küçükavşar Altınekin para iadesi ne zaman?

Konya ilinde TOKİ projelerine başvuran ancak kazanamayanlar başvuru harcı iadesinin ne zaman yapılcağını merak ediyor. TOKİ başvuru harçlarını kura çekilişinden bir kaç gün sonra vatandaşların hesabına geri yatırıyor.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu.[4] TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır.[5] 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.

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