TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından daha önce duyurusu yapılan ve başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanan Kahramanmaraş Elbistan projesi kapsamında satışa çıkarılan 215 adet konut için hak sahibi belirleme kurası bugün gerçekleştirildi.