TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
TOKİ tarafından daha önce duyurusu yapılan ve başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanan Kahramanmaraş Elbistan projesi kapsamında satışa çıkarılan 215 adet konut için hak sahibi belirleme kurası bugün gerçekleştirildi.
2022-03-14 11:22:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinde inşa edilen 609 konut kapsamındaki 215 konut için sona gelindi.
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan 215 konut projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası bugün çekildi. Projede yer alan konutlardan 165 adedi 2+1, 50 adedi ise 3+1 niteliğe sahipti.
Başvuru bedellerini yatırarak kura çekimine katılmaya hak kazanan vatandaşlar arasından 215'i, bugün yapılan kura çekimi sonucunda ilk kez ev sahibi olma imkanı yakaladı.
Aylık taksitleri 1.140 TL'den başlayan konutlar için çok sayıda başvuru yapılmıştı.
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TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi TOKİ hizmet binasında noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimine salgın nedeniyle seyirci kabul edilmezken, vatandaşlar kurayı TOKİ'nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram) üzerinden canlı yayın ile takip etti.
TOKİ kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanması ardından TOKİ GOV TR üzerinden yayınlanıyor. Kura sonucu öğrenmek isteyenler yine TOKİ GOV TR sitesi üzerinden ' Kura Sonuç Sorgulama ' bölümüne TC kimlik numaralarını girerek ev sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.
Kaynak:emlak365.com
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