TOKİ İstanbul'da hangi ilçede sosyal konut yapılacak? İstanbul'a kaç tane sosyal konut yapılacak? Ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi TOKİ'nin sosyal konut projesinin hayata geçmesini bekliyor. 100 bin sosyal konut projesinde en büyük payın büyük şehirlere ayrılması bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler İstanbul'da kaç tana konut inşa edileceğini merak ediyor.

TOKİ İstanbul'da hangi ilçede sosyal konut yapılacak? İstanbul'a kaç tane sosyal konut yapılacak? Ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi TOKİ'nin sosyal konut projesinin hayata geçmesini bekliyor. 100 bin sosyal konut projesinde en büyük payın büyük şehirlere ayrılması bekleniyor. Ev sahibi olmak isteyenler İstanbul'da kaç tana konut inşa edileceğini merak ediyor.

Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut projesi müjdesi geldi. Erdoğan açıklamasında "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız." dedi.

TOKİ İstanbul'da hangi ilçede sosyal konut yapılacak?

İstanbul sosyal konut inşaatında en büyük paya sahip illerden biri olacak. Ancak konut sayısında henüz net bir rakam açıklanmış değil. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, “Önümüzdeki ay itibariyle, cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız” dedi.

Evi olmayan ve belirlenecek seviyenin altında geliri olan kişilerin başvurabileceği TOKİ sosyal konut projesi için 81 ilde başvuru yapılabilecek.

20 yıla varan vadelerle satılacak konutların ev sahipleri kura çekimi ile belirlenecek.