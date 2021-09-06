TOKİ indirim kampanyası 2021 | TOKİ indirimi ne zaman başlıyor? TOKİ peşin ödeme indirimi başvurusu ne zaman başlıyor?

TOKİ indirim kampanyası 2021 | TOKİ indirimi ne zaman başlıyor? TOKİ'den ev lan ve borç ödeyen binlerce kişiyi ilgilendiren indirim açıklaması geldi. TOKİ'ye borcu olanlar indirim kampanyası ile borçlarının bir bölümünden kurtulabilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) zaman zaman yaptığı indirim kampanyasını bir kez daha hayata geçiriyor. TOKİ indirim kampanyasından yararlananlar yüzde 22 oranında indirim kazanıyor. Peki TOKİ peşin ödeme indirimi başvurusu ne zaman başlıyor?

TOKİ indirim kampanyası 2021 | TOKİ indirimi ne zaman başlıyor? TOKİ'den ev lan ve borç ödeyen binlerce kişiyi ilgilendiren indirim açıklaması geldi. TOKİ'ye borcu olanlar indirim kampanyası ile borçlarının bir bölümünden kurtulabilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) zaman zaman yaptığı indirim kampanyasını bir kez daha hayata geçiriyor. TOKİ indirim kampanyasından yararlananlar yüzde 22 oranında indirim kazanıyor. Peki TOKİ peşin ödeme indirimi başvurusu ne zaman başlıyor?

Her yıl binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ cazip ödeme fırsatlerı ile vatandaşlara rahat nefes aldırıyor. Son yıllarda başlatılan indirim kampanyasına bir yenisinin daha ekleneceği açıklandı. TOKİ peşin ödeme kampanyasından yararlanmak isteyenlere yüzde 22'ye kadar indirim yapılıyor. Peki TOKİ indirimi ne zaman başlıyor? TOKİ peşin ödeme indirimi başvurusu ne zaman başlıyor?

TOKİ indirimi ne zaman başlıyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

TOKİ peşin ödeme indirimi başvurusu ne zaman başlıyor?

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyası yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibariyle başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacaktır.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu.[4] TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.