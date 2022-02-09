TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları 2022 | TOKİ Kuruçay kura kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Çorum ilinin Kuruçay ilçesinde uygun ödeme koşulları ile daire satışı yapacağını duyurmuştu. Daire sarışları için binlerce kişi başvurusunu yaptı ve kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. TOKİ Çorum Kuruçay kura çekiliş tarihinin 10 Şubat olduğu açıklanmıştı. 10 Şubat 2022 saat 11:00’de noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. Peki TOKİ Çorum Kuruçay başvuru bedeli para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları 2022 | TOKİ Kuruçay kura kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ Çorum ilinin Kuruçay ilçesinde uygun ödeme koşulları ile daire satışı yapacağını duyurmuştu. Daire sarışları için binlerce kişi başvurusunu yaptı ve kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. TOKİ Çorum Kuruçay kura çekiliş tarihinin 10 Şubat olduğu açıklanmıştı. 10 Şubat 2022 saat 11:00'de noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. Peki TOKİ Çorum Kuruçay başvuru bedeli para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ binlerce kişiyi ev sahibi yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Ev sahibi olmanın hayalini kuranlar TOKİ'nin ev projelerine başvuruda bulunuyor. Her ilde projelerine devam eden TOKİ Çorum'da devam eden projesinde 15 adet konutun satışını kura çekimine göre yapacak.

TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları 2022

TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi interent sitesinden sorgulanabilir. TOKİ kura sonuçları için https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresine gitmeniz yeterli.

TOKİ Kuruçay kura kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

Çorum Merkez Kuruçay 743 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan sadece 2+1 nitelikli 151 adet konut için 10 Şubat 2022 saat 11:00'de kura çekilecektir.

TOKİ Çorum Kuruçay başvuru bedeli para iadesi ne zaman yapılacak?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren, Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07 Mart 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21 Mart 2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olması,

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.





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