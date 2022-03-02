TOKİ Çaykara kura sonuçları 2022 | TOKİ Çaykara kazananlar isim listesi ne zaman belli olacak? Uygun ödeme imkanı ile ev sahibi olma hayali kuranların hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ yeni projesini Trabzon ili Çaykaya ilçesinde hayata geçiriyor. TOKİ Çaykaya'da 68 adet konut için kura çekilişi yöntemi ile hak sahiplerine evlerini teslim edecek. 03 Mart 2022 tarihinde (Perşembe günü) noter huzurunda yapılacak TOKİ kurasının sonucunda kazanan isimler belli olacak. Kura çekilişine sayılı saatler kala başvuru yapanların heyecanlı bekleyişi arttı.

TOKİ Çaykara kura sonuçları 2022 | TOKİ Çaykara kazananlar isim listesi ne zaman belli olacak? Uygun ödeme imkanı ile ev sahibi olma hayali kuranların hayalini gerçeğe dönüştüren TOKİ yeni projesini Trabzon ili Çaykaya ilçesinde hayata geçiriyor. TOKİ Çaykaya'da 68 adet konut için kura çekilişi yöntemi ile hak sahiplerine evlerini teslim edecek. 03 Mart 2022 tarihinde (Perşembe günü) noter huzurunda yapılacak TOKİ kurasının sonucunda kazanan isimler belli olacak. Kura çekilişine sayılı saatler kala başvuru yapanların heyecanlı bekleyişi arttı.

TOKİ ev sahibi olmak isteyenleri bu hayaline kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ şimdiye kadar yüz binlerce kişiyi ev sahibi yaptı. TOKİ 81 ilin çeşitli ilçe ve mahallelerinde konut yapımlarına devam ediyor. Trabzon'un Çaykara İlçesi'nde ki projede ise 68 adet konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ Çaykara kura sonuçları 2022

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Trabzon Çaykara 85 Konut Projesi kapsamında 2+1 tipi 19 adet ve 49 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 68 adet konut için 03 Mart 2022 tarihinde (Perşembe günü) Bilkent Plaza A3 Blok 6.Kat Toplantı Salonu' nda saat 11:00'da noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekilecektir. "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" belirtilen tarih ve saatte TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanabillecek.

TOKİ Çaykara kazananlar isim listesi ne zaman belli olacak?

TOKİ Çaykara kuraları 3 Mart günü saat 11.00'de başlaycak. Bu saatten itibaren çekişişi canlı takip edebilirsiniz. Çekiliş sonrasında kazananların isim listesi TOKİ'nin internet sitesinde sonuç açıklama bölümünden https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ sorgulanabilir.

TOKİ Trabzon Çaykara kura başvuru bedeli harcı iadesi ne zaman yapılacak?

Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 07 Mart 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 21 Mart 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 30 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 19 adet , 3+1 konut 49 adet

Satış Yönetimi: Kuralı Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Başvuru tarihleri: 21 Şubat 2022 - 25 Şubat 2022

Başvuru Bedeli: 2000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 24 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1, 3+1

Kura Tarihi: 03 Mart 2022

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Çaykara Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 14 Mart 2022 - 18 Mart 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 28 Mart 2022 - 29 Mart 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için) .