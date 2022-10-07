TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ başvuruları ne zamana kadar sürecek?

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İlgi gören TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. Peki ama TOKİ başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar..

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? İlgi gören TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları devam ediyor. Peki ama TOKİ başvuruları ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar.. TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? Bankalar aracılığıyla yapılacak TOKİ başvuruları başladı. 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek başvurular, e-Devlet üzerinden, 28 Ekim'de sona erecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 nasıl belirlenecek? Konut tipi olmadan başvurular alınacak ve Hhak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek. Başvuru ücreti olarak da 500 TL ödenecek. Kura ne zaman sonuçlanacak? Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını açıkladı. .