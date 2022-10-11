TOKİ arsa başvuruları başladı mı? TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ arsa satışları hangi illerde ne zaman satışa çıkacak?

TOKİ arazi başvuruları 10 Ekim Pazartesi itibariyle başladı. TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamındaki ilk arsam ve ilk işyerim için başvurular 7 Kasım'a kadar devam edecek. Projeden yararlanmak isteyenler TOKİ arazi başvuru koşullarını arıyor. Peki, TOKİ arsa başvuruları başladı mı? TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte TOKİ arazi başvurusunu merak edenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak açıklanan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk etapta verilecek 1 milyon konut ve 10 bin işyeri sayısı açıklandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular başladı. Peki TOKİ İlk Evim Arsa'ya başvuru şartları neler? konut ve işyeri için kullanılacak olan arsaların illere göre dağılımı nasıl olacak? sorularla ilgili yanıtları haberimizde ulaşabilirsiniz...

TOKİ arsa başvuruları başladı mı?

TOKİ'nin "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınmaya devam ediyor. TOKİ arazi başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı.

TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

• 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

TOKİ arsa satışları hangi illerde ne zaman satışa çıkacak?

12 Ekim çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleşecek olan açık artırmada yer alacak olan iller:

Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri ve Konya.

13 Ekim perşembe saat 10.30'da gerçekleşecek açık artırmada bulunan şehirler şu şekilde:

Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde.