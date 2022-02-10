TOKİ 1306 Sosyal Konutun Kura Çekim Tarihi Belli oldu mu?

TOKİ'nin Elazığ'da yaptırdığı 1.306 Sosyal Konut için 23 Şubat günü saat 11:00'de noter huzurunda kura çekilecektir.

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yaptırdığı konutların bir kısmı tamamlandı. 2+1 nitelikli toplam 918 adet ve 3+1 nitelikli toplam 388 adet olmak üzere toplamda 1.306 adet konut için 23 Şubat günü saat 11.00'da noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 3.Etap 587 konut Elazığ Merkez Aşağı Holpenk Mahallesi 4.Etap 577 konut Elazığ Bizmişen A.Holpenk Mah.2.Etap 2.Bölüm 665 Konut Projesinde (46 Konut) ve Elazığ Merkez Yemişlik 2.Etap 560 konut projesinde (96 konut)' un kurası çekilecek. .