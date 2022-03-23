Tokat uçak bilet fiyatları 2022 | İstanbul-Tokat THY uçak bileti ne kadar? İstanbul'dan Ankara'dan Tokat'a uçak bileti kaç lira? Havalimanı inşaatları hız kesmeden devam ederken inşası tamamlanan projeler de bir bir açılıyor. Tokat'ta 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlandı. Tokat'a uçakla gitmek isteyenler Tokat uçak bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'den Tokat'a uçak bileti fiyatları...

Tokat uçak bilet fiyatları 2022 | İstanbul-Tokat THY uçak bileti ne kadar? İstanbul'dan Ankara'dan Tokat'a uçak bileti kaç lira? Havalimanı inşaatları hız kesmeden devam ederken inşası tamamlanan projeler de bir bir açılıyor. Tokat'ta 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlandı. Tokat'a uçakla gitmek isteyenler Tokat uçak bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'den Tokat'a uçak bileti fiyatları...

Tokat yeni havalimanına nihayet kavuşuyor. Sık sık Tokat ile diğer büyük şehirler arasında yolculuk yapan vatandaşlar havalimanının bitmesi ile rahat bir nefes aldı. Tokat THY uçak bilet fiyatları da araştırılmaya başlandı. İstanbul Tokat arası uçak bilet fiyatının otobüs bilet fiyatları ile farkı olmaması dikkat çekti.

Tokat uçak bilet fiyatları 2022

Tokat ile İstanbul arasında uçak bilet fiyatları bölge halkını şaşırttı. Otobüs ile seyehatlerine 400 TL'den fazla veren vatandaşlar uçak bileti fiyatlarının daha uygun olduğunu gördü. Tokat İstanbul arası uçak biletleri 380 TL ile 420 TL arasında değişiyor.

İstanbul-Tokat THY uçak bileti ne kadar?

İşte İstanbul Tokat arası THY uçak bileti fiyatları;

Tokat Havalimanı ne zaman açılıyor?

Tokat Havalimanının 25 Mart Cuma günü açılması planlanıyor. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Tokat Havalimanı teknik özellikleri neler?

Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor. Yeni havalimanında kule inşaatı da bitmek üzere.

Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yaklaşık 2 hafta önce tamamlanmak üzere olan yeni havalimanına taşındı.

Tokat Havalimanı maliyeti ne kadar?

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi. .