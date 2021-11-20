Tokat'ta korkutan deprem

AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı...

Erzurum'da dün meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem haberi de Tokat'tan geldi.

AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün Niksar'ın Günebakan köyü olduğu belirtildi.

Depremin derinliği 12.37 kilometre olarak açıklandı.

Bu depremden yalnızca bir dakika sonra, 3,6 büyüklüğüne bir sarsıntı daha meydana geldi.

Meydana gelen depremler, merkez üssü başta olmak üzere çevre ilçelerde de paniğe neden oldu.

Son günlerde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda peş peşe depremlerin meydana gelmesi, unutmamamız gereken deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

17 Kasım'da saat 15:40'ta Düzce'de 5,2, dün ise Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar meydana gelmişti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün, Konya, Tunceli, Erzurum, Muğla, Aydın, Çorum, Manisa ve Denizli'de şiddetleri 1.0-3.0 arasında değişen artçılar meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin 20 Kasım 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremleri duyurduğu son dakika depremler listesi şu şekilde…

Ayrıntılar geliyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.