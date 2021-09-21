Tokat deprem 21 Eylül 2021 | Tokat'ta depremin şiddeti kaç? Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta depremin büyüklüğü kaç şiddetinde?

Tokat deprem 21 Eylül 2021 | Tokat'ta depremin şiddeti kaç? Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta depremin büyüklüğü kaç şiddetinde? Tokat'ta şiddetli deprem meydana geldi. Tokat'ta yaşanan sarsıntı bir çok ilçeden hissedildi. AFAD depremin şiddetini ise 4.3 olarak açıkladı.