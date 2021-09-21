Tokat deprem 21 Eylül 2021 | Tokat'ta depremin şiddeti kaç? Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta depremin büyüklüğü kaç şiddetinde?
Tokat deprem 21 Eylül 2021 | Tokat'ta depremin şiddeti kaç? Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta depremin büyüklüğü kaç şiddetinde? Tokat'ta şiddetli deprem meydana geldi. Tokat'ta yaşanan sarsıntı bir çok ilçeden hissedildi. AFAD depremin şiddetini ise 4.3 olarak açıkladı.
2021-09-21 19:17:50
Tokat deprem 21 Eylül 2021 | Tokat'ta depremin şiddeti kaç? Tokat'ta deprem mi oldu? Tokat'ta depremin büyüklüğü kaç şiddetinde? Tokat'ta şiddetli deprem meydana geldi. Tokat'ta yaşanan sarsıntı bir çok ilçeden hissedildi. AFAD depremin şiddetini ise 4.3 olarak açıkladı.
Tokat'ta deprem! Tokat depremle sarsıldı. 21 Eylül 2021 tarihinde akşam saatlerinde Tokat'ta deprem yaşandı. Tokat'ta yaşayan vatandaşlar Tokat'ta depremin şiddeti kaç? gibi sorularu sormaya başladı.
Tokat'ta depremin şiddeti kaç?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan Tokat'ta depreme ilişkin açıklama geldi.Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen depremin derinliğinin 14,35 km olduğu belirtildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)