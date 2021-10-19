Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 günlük Afrika turuna (Angola, Togo ve Nijerya)başladı. Angola ziyareti oldukça verimli geçen Erdoğan'ın sıradaki durağı Togo olacak. Erdoğan Togo ziyaretinde Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ziyareti ile vatandaşlar da Togo'nun nasıl bir ülke olduğunu araştırmaya başladı. Peki Togo nerede? Togo halkı Müslüman mı? Togo ülkesinin dini İslam mı? Togo hangi kıtada? İşte Afrika ülkesi Togo'ya dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 günlük Afrika turuna (Angola, Togo ve Nijerya)başladı. Angola ziyareti oldukça verimli geçen Erdoğan'ın sıradaki durağı Togo olacak. Erdoğan Togo ziyaretinde Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ziyareti ile vatandaşlar da Togo'nun nasıl bir ülke olduğunu araştırmaya başladı. Peki Togo nerede? Togo halkı Müslüman mı? Togo ülkesinin dini İslam mı? Togo hangi kıtada? İşte Afrika ülkesi Togo'ya dair detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ına Afrika turundaki duraklarından biri de Togo olacak. Togo ekonomik olarak gelişmemiş bir ülke. Son yıllarda düzenli ekonomik büyüme trendi yakalayan, ekonomisi daha çok ticaret ve tarım sektörüne dayanan Togo ile ticari ilişkilerin iyileştirilmesi hedefleniyor. Erdoğan'ın ziyareti ile Türkiye-Togo ilişkilerini geliştirecek hususların ele alınması bekleniyor. İkili ticaret hacminin daha da yukarı çekilmesi için çeşitli anlaşmalar da yapılabilir. İşte Togo'ya dair bilinmeyenler...

Togo nerede?

Togo, resmî adıyla Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Kuzeyde Burkina Faso, doğuda Benin ve batıda Gana ile komşudur. Güneyde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi'ne kıyısı bulunur. Başkenti ülkenin güneybatı ucundaki Lomé'dir. Yaklaşık 8 milyonluk nüfusu ve 57.000 km²'lik yüz ölçümüyle Afrika'nın en küçük ülkelerinden biridir. Gana ve Benin sınırları arasında ortalama uzaklığı yalnızca 115 km olan Togo ayrıca dünyanın en dar ülkelerindendir.

Togo tarihi 11-16. yüzyıllar arasında çeşitli kabilelerin bölgeye yerleşmesiyle başlar. 16-18. yüzyıllarda Togo kıyıları Avrupalıların köle satın almak için uğradıkları önemli bir ticaret merkezi haline geldi. Bu nedenle Togo ve çevresine "Köle Sahili" denmiştir. 1884'te Almanya bölgeyi Togoland ismiyle himayesi ilan etti. I. Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'ya devredilen Togo 1960'ta bağımsızlığını kazandı. 1967'de Gnassingbé Eyadéma bir askerî darbeyle iktidara geldi ve ülkeyi antikomünist bir tek parti devletine dönüştürdü. 1993'te Togo çok partili sisteme geçti, ancak usulsüzlüklerle lekelenen seçimlerle Eyadéma üç kez daha başkan seçildi. 38 yıl devlet başkanlığı yapan Eyadéma öldüğünde modern Afrika tarihinin en uzun görev yapmış lideriydi. 2005'te başkan seçilen oğlu Faure Gnassingbé 2021 itibarıyla halen görevini sürdürmektedir.

Togo tropikal kuşakta yer alan bir Sahra altı ülkesidir. Ülke iklimi tarıma elverişli olup ülke ekonomisi büyük oranda tarıma dayanır. Resmi dil Fransızcadır, başta Gbe dilleri olmak üzere birçok Afrika dili de konuşulmaktadır. Ülke nüfusunun çoğu yerli dinlere inanmaktadır, Hristiyan ve Müslüman azınlıklar da mevcuttur. Togo Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Güney Atlantik Barış ve İşbirliği Bölgesi, Uluslararası Frankofoni Örgütü ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu üyesidir.

Togo halkı Müslüman mı?

Togo'da din özgürlüğü mevcuttur ve %51 ile halkın yarıdan fazlası doğacılık inancına sahiptir. Ülkede %29'luk bir kesim Hristiyan inancına göre yaşarken, giderek artan ve güncel olarak %20'lik bir kesimi oluşturan topluluk ise İslamiyet inancına göre yaşamaktadır. Ayrıca sahil bölgesinde az da olsa yahudi toplulukları yaşamakta, çok az bir kesim ise de Vudu inancına göre yaşamını sürdürmektedir. Yerel dinler arasında en önemlisi, Togo'da ortaya çıkmış ve Benin, Nijerya, Burkina Faso gibi ülkelere de sirayet etmiş bulunan, bölge kültürünün ve sanatının oluşmasında önemli katkılarda bulunan vudu dini, daha sonraki dönemlerde Avrupalılarca toplanan Togolu ve Beninli köleler tarafından Haiti'ye götürülmüş ve burada da yaygın hale getirilmiştir.

Togo ülkesinin dini İslam mı?

İslam %20

Hristiyan %29

Yerel din %51

Togo nüfusu ne kadar?

Togo'da son olarak 2010 yılında gerçekleştirilen resmi sayım sonuçlarına göre 6,191,155 nüfus tespit edilmiştir. Bu güncel olarak son resmi sayım konumunda olup, 2018 tahmini nüfus sonuçları verilerine göre 8,176,449 kişi yaşamaktadır. Togo'nun 2010 resmi nüfus sayım sonuçlarına göre en büyük nüfusu başkent Lomé'dir.

Togo dünyanı en genç nüfusa sahip 4. ülkesi

Togo genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %59,23'ü 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %3,46'sı 65 yaş ve üzerindedir.

0-14 yaş: %40.13 (erkek 1,646,438/kadın 1,634,609)

15-24 yaş: %19.1 (erkek 779,774/kadın 782,192)

25-54 yaş: %32.96 (erkek 1,339,150/kadın 1,356,020)

55-64 yaş: %4.34 (erkek 167,575/kadın 187,432)

65 yaş ve üzeri: %3.46 (erkek 122,175/kadın 161,084)

Şehirde yaşayanların oranı 2019 verilerine göre %42,2 olan ülkede, nüfusun yıllık artış oranı 2018 tahmini verilerine göre %2,61 düzeyindedir.

Ülke nüfusunun %40,1'i Ewe etnik grubuna mensuptur. Eweler ülke içerisinde çoğunluğu oluşturmakta olup, çoğunlukla ülkenin güney bölgelerinde yaşamaktadırlar. Ülke içerisinde ikinci kalabalık etnik grubu ise %23,1 ile Temba etnik grubu oluşturmakta ve ağırlıklı olarak ülkenin orta kesimlerinde ve kuzey kesimlerinde yaşamaktadırlar.

Togo'da siyasi hayat

Togo 1967 yılından bu yana başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Söz konusu tarihten itibaren 2005 yılındaki ölümüne kadar ülkeyi diktatör bir rejim ile yöneten Gnassingbé Eyadéma, 1993 yılında uluslararası baskılar neticesinde liberal bir anayasaya geçişi sağlasa da yönetiminde ve iktidara kalma mücadelesinde kendi yöntemlerini uygulamaya zaman zaman devam etmiştir.

Ülkenim meclisi konumunda olan Assemblée Nationale du Togo (Türkçe:Togo Ulusal Meclisi) güncel olarak 91 sandalyeye sahiptir. 2013 seçimlerine kadar 81 sandalyeye sahip olan meclis, bu seçimlerden sonra 10 sandalye arttırılarak 91'e çıkartılmıştır. Ülke genelinde son genel seçimler 25 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bir sonraki seçimler 2018 yılı için planlanmaktadır.

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