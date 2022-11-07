Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu

Twitter'da yapılan anket sonucunda yerli otomobil Togg’un en sevilen rengi belli oldu.

29 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Gemlik'teki fabrikasının açılışı yapılan ve banttan indirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un en sevilen rengi belli oldu. Togg'un sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen renk, 'Kapadokya' oldu.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.