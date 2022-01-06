TOGG Sedan menzili ne kadar kaç km? TOGG Sedan özellikleri neler?

Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilde sona doğru gelindi. Dünyanın ilk doğuştan elektrikli olacak SUV modeli daha önce tanıtılmıştı. Şimdi ise TOG'un Sedan modeli CES 2022 fuarında tanıtıldı. Fuarda yerli otomobile oldukça fazla ilgi vardı. Yerli otomobilin tanıtımı ile vatandaşlar da TOGG Sedan menzili ne kadar kaç km? TOGG Sedan özellikleri nedir, nelerdir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 2022 TOGG Sedana dair teknik özellikler...

Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobilde sona doğru gelindi. Dünyanın ilk doğuştan elektrikli olacak SUV modeli daha önce tanıtılmıştı. Şimdi ise TOG'un Sedan modeli CES 2022 fuarında tanıtıldı. Fuarda yerli otomobile oldukça fazla ilgi vardı. Yerli otomobilin tanıtımı ile vatandaşlar da TOGG Sedan menzili ne kadar kaç km? TOGG Sedan özellikleri nedir, nelerdir? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 2022 TOGG Sedana dair teknik özellikler...

Tükiye'nin yerli otomobil projesi emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sanayileşme ve teknoloji hamlesi olarak adlandırılan bu proje Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu bir projedir. Geçtiğimiz aylarda TOGG'un Suv modelindeki değişiklikler basına yansımıştı. Şimdi ise TOGG'un Sedan modeli CES 2022 fuarında sergilendi. Ziyaretçilerin oldukça fazla ilgi gösterdiği TOGG Sedanın özellikleri ve menzili de merak edilip araştırılmaya başlandı.

TOGG Sedan menzili ne kadar kaç km?

TOGG modellerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de menzillinin kabul edilebilir seviyelerde olması. TOGG otomobilleri tek şarjla 500 kilometreye kadar yol gidebilecek. Batarya konusunda da çalışamlara hızverilmiş durumda. TOGG Sedan mıodelinin menzili ise 300 ile 500 km arasında değişkenlik gösteriyor.

TOGG Sedan özellikleri neler?

TOGG'un CES 2022'de gösterilen "Togg Transition Concept Smart Device" adlı tasarım modelinin özellikleri şu şekilde;

Motor 160 KW/ 320 KW

Beygir gücü 215/ 430a

0-100 hızlanma 7.6 sn/ 4.8 sn

Menzil 300km /500 km

Otonom sürüş 3. seviye

Aks açıklığı 2890mm

Euro NCAP 5 yıldız hedefleniyor

Motor seçenekleri Arkadan çekiş/ Dört çeker

Batarya seçenekleri 2 Paket

Şarj Rapid şarj teknolojisi

30 dakika altında tam dolum

TOGG Sedan üretim detayları

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını belirtti. Karakaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti; Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz. Boya atölyemizdeki uçucu bileşik salımları Avrupa standartlarının 7'de 1'inde, Türkiye standartlarında 9'da 1'inde...Seri üretim 2023'ün ilk çeyreğinde başlamış olacak.

Togg'un Sedan varyantının 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretilmesinin planlandığı açıklandı. Bataryanın üretimi için yabancı üretici Farasis ile ortak kurulduğu da paylaşıldı. 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkabildiği ve 400 hp'a kadar beygir üretildiği bilgisi verildi. Aracın üretiminde 350 civarı parçanın kullanıldığı, 40'tan fazla inovatif fikrin hayata geçirildiği ve projede 2000'den fazla kişinin emeğinin geçtiği açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.