TOGG Sedan fiyatı ne kadar? TOGG Sedan kaç para? TOGG Sedan ne zaman satılacak?

Otomobil tutkunları ve yerli otomobil almayı düşünenler TTOGG Sedan fiyatı ne kadar? TOGG Sedan kaç para? TOGG Sedan ne zaman satılacak? sorusunu sıkça sormaya başladı. Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil projesinde sona doğru gelinirken araçların tanıtımları da uluslararası arenada yapılmaya başlandı. CES 2022 fuarında 'Transition Concept Smart Device' adında TOG'un konsept Sedan modeli tanıtıldı. Pek şok kişinin ilgi gösterdiği TOGG'un Sedan modeline dair detaylar da netleşti.

Otomobil tutkunları ve yerli otomobil almayı düşünenler TTOGG Sedan fiyatı ne kadar? TOGG Sedan kaç para? TOGG Sedan ne zaman satılacak? sorusunu sıkça sormaya başladı. Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil projesinde sona doğru gelinirken araçların tanıtımları da uluslararası arenada yapılmaya başlandı. CES 2022 fuarında "Transition Concept Smart Device" adında TOG'un konsept Sedan modeli tanıtıldı. Pek şok kişinin ilgi gösterdiği TOGG'un Sedan modeline dair detaylar da netleşti.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da üretim bandına doğru emin adımlarla ilerleniyor. Fabrika inşaatı bir yandan tamamlanırken bir yandan da modellerin uluslararası fuarlarda tanıtımı gerçekleşiyor. TOGG'un SUV modeli daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kez TOGG Sedan dünyaya tanıtıldı ve oldukça fazla ses getirdi. Bir otomobilden ziyade teknoloji ürünü sınıfına giren TOGG Sedan'ın fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte TOGG Sedan teknik özellikleri ve satış fiyatına dair detaylar...

TOGG Sedan fiyatı ne kadar?

TOGG Sedan modeli ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda (CES 2022) sergilendi. Örtünün kalkmasıyla otomobildeki tasarım detayları da netlik kazandı. İlk tanıtılan sedan modelinden oldukça farklı görünen otomobilin satış fiyatı oldukça fazla merak edilmeye başlandı. TOGG Sedan satış fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamalara göre yerli otomobilin vatandaşların ulaşımı gözetilerek fiyat belirleneceği açıklanmıştı.

TOGG Sedan kaç para?

TOGG SUV fiyatı ile ilgili CEO Gürcan Karakaş 25.000$ – 30.000 $ seviyesinde başlangıç fiyatının olabileceğini ifade etmişti. TOGG Sendan modelinin de bu fiyat bandı aralığında olması bekleniyor.

TOGG Sedan ne zaman satılacak?

TOGG'un ilk etapta SUV modelinin satışa çıkacağı açıklanmıştı. TOG SUV 2023 yılı ilk çeyreğinde sattşa çıkacak. TOG Sedan da 2023 sonu gibi satışa çıkabilir.

TOGG Sedan menzili ne kadar kaç km?

TOGG modellerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de menzillinin kabul edilebilir seviyelerde olması. TOGG otomobilleri tek şarjla 500 kilometreye kadar yol gidebilecek. Batarya konusunda da çalışamlara hızverilmiş durumda. TOGG Sedan mıodelinin menzili ise 300 ile 500 km arasında değişkenlik gösteriyor.

TOGG Sedan özellikleri neler?

TOGG'un CES 2022'de gösterilen "Togg Transition Concept Smart Device" adlı tasarım modelinin özellikleri şu şekilde;

Motor 160 KW/ 320 KW

Beygir gücü 215/ 430a

0-100 hızlanma 7.6 sn/ 4.8 sn

Menzil 300km /500 km

Otonom sürüş 3. seviye

Aks açıklığı 2890mm

Euro NCAP 5 yıldız hedefleniyor

Motor seçenekleri Arkadan çekiş/ Dört çeker

Batarya seçenekleri 2 Paket

Şarj Rapid şarj teknolojisi

30 dakika altında tam dolum

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.