TOGG ne zaman çıkacak? TOGG sedan ve SUV ne zaman satılacak? TOGG kaç TL'ye satılacak? TOGG ön sipariş ne zaman başlayacak?

TOGG ne zaman çıkacak? TOGG sedan ve SUV ne zaman satılacak? TOGG ön sipariş ne zaman başlayacak? Türkiye'nin önemli projelerinden olan yerli otomobil projesinde sona gelindi. Araç fiyatlarının hızla arttığı şu günlerde vatandaşlar yerli otomobilin piyasaya çıkmasını bekliyor. Fabrikalarda robotlar test üretimlerine başlarken vatandaşlarda da TOGG'un ne zaman satışa çıkacağını merak etmeye başladı. Peki TOGG ne zaman yollara çıkacak? TOGG satışları ne zaman başlayacak?

TOGG'un fabrikasının inşaatı tamamlanmak üzere. Robotlar fabrikada test edilmeye başlandı. TOGG'un üretimi için şu anda her şey hazır. Araç almak isteyenler piyasaya TOGG'un çıkmasını bekliyor. TOGG ile piyasaya yeni bir ivme gelmesi ve araç fiyatlarını dengelemesi bekleniyor. Vatandaşlar TOGG'un ne zaman çıkacağının ve ne zaman satılacağını merak ediyor.

TOGG ne zaman çıkacak?

TOGG'un ne zaman çıkacağına dair Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan önemli açıklamalar geldi. Karakaş açıklamasında net tarihi verdi. TOGG CEO'su Karakaş "Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok" diye konuştu.

TOGG sedan ve SUV ne zaman satılacak?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOGG'un üretim aşamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu açıklamasında "TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. dedi.

TOGG fiyatı ne kadar olacak?

TOGG'un piyasaya çıktığında ne kadara satılacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yapılan bir araştırmaya göre aracın maliyetinin Kasım 2021 itibarıyla 40.000€ olarak tahmin edilmektedir. Aracın satış fiyatının 25.000$ - 30.000$ olduğu düşünülüyor. Ancak çeşitli indirim ve teşviklerle bu oranın daha da aşağı çekilmesi muhtemel. Ayrıca araçların özelliklerine göre de fiyatlarının değişmesi bekleniyor. TOGG'da fiyatı belirleyecek en büyük etkenlerden bir tanesi araçların menzilleri olacak.

TOGG kaç TL'ye satılacak?

TOGG'un kaç liraya satılacağına dair çeşitli iddialar dolaşıyor. Ancak şu anda TOGG'un ne kadara satılacağını sölemek mümkün değil. TOGG 2023'te piyasaya çıkacak ve 2023'e kadar çok şey değişebilir. TOGG'un rakipleri ile reakabet edebilecek bir fiyat aralığında satılması bekleniyor.

TOGG nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar, Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubunun projeden çekileceği iddia edildi.

Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Togg Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı.

TOGG'un gövde tasarım çalışması İtalyan tasarım devi Pininfarina ile birlikte yapıldı.

Togg'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklandı. Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrika için ilk kazma vuruldu. Ağustos 2020'de şirketin Togg markasıyla üretim yapmasına karar verildi. 18 Aralık 2021 tarihinde Togg'un yeni logosu tanıtıldı. 6 Ocak 2022 de Amerika'da CES 2022 etkinliğinde yerini aldı ve lansman gerçekleştirdi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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