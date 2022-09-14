TOGG motosiklet mi yapacak? TOGG elektrikli yerli motosiklet mi çıkacak? Fiyatı ne kadar? TOGG yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin üretiminde son aşamaya geçmiş durumda. Seri üretimlerin başlamasına sadece sayılı günler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş motosiklet açıklaması geldi. Yerli elektrikli motosiklet sinyali veren Varank 'Elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var.' dedi. Motosiklet tutkunları da TOGG motosiklet mi yapacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOGG motosiklet mi yapacak? TOGG elektrikli yerli motosiklet mi çıkacak? Fiyatı ne kadar? TOGG yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin üretiminde son aşamaya geçmiş durumda. Seri üretimlerin başlamasına sadece sayılı günler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş motosiklet açıklaması geldi. Yerli elektrikli motosiklet sinyali veren Varank "Elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var." dedi. Motosiklet tutkunları da TOGG motosiklet mi yapacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Türkiye'nin uzun yıllar hayalini kurduğu yerli ve milli otomobil TOGG'un seri üretimibe sayılı günler kaldı. Banttan indirilecek olan ilk otomobil aylar sonra yollarda olacak. TOGG yerli otomobil konusunda üretim çalışmalarına devam ederken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan gelen motosiklet açıklamaları heyecanlandırdı.

TOGG motosiklet mi yapacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli motosiklet sinyali verdi. Varank "TOGG'la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabilir. Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek" dedi.

TOGG elektrikli yerli motosiklet mi çıkacak?

TOGG'un henüz yerli elektrikli motosiklet çalışması bulunmuyor. TOGG tüm gücünü yerli otomobile vermiş durumda. Ancak ilerleyen zamanlarda TOGG motosiklet üzerinde de çalışmalara başlayabilir. Varank, "Elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu. Bakan Mustafa Varank, şunları kaydetti: "Burada hedef, şehir içi ulaşımlar için dengeli, güvenli, çevreci daha uzun bakım aralığına sahip, daha düşük maliyetli, otomobil konforuna yakın ama motosiklet esnekliğine yakın bir elektrik mobilite aracı üretmek. Prototipler hazır, sadece bu proje başarılı olursa sağlayacağı katma değer 5 yıl içerisinde 4.5 milyar liranın üzerinde olacak."

TOGG motsiklet üretimine başlayacak mı?

Varank, katılımcılarla bir müjde paylaşmak istediklerini söyleyerek şöyle devam etti: "Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirmeye ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek, bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Dijital Tedarikçi Platformu Projesi'yle büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG'la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabilir."