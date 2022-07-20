TOGG hangi AVM'de sergileniyor? TOGG sedan hangi alışveriş merkezinde? İstanbul'da TOGG'u görmek için hangi AVM'ye gitmek gerekiyor? Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil projesi hız kesmeden devam ediyor. TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında seri üretim testlerine başlandı. 2023 yılında piyasaya çıkacak olan TOGG'un Sedan modeli İstanbul'da bir AVM'de görücüye çıktı. TOGG'u canlı olarak görmek isteyen otomobil tutkunları TOGG Sedan'ın hangi AVM'de sergilendiğini araştırmaya başladı. İşte yerli otomobil TOGG'un sergilendiği AVM'nin adı.

TOGG hangi AVM'de sergileniyor? TOGG sedan hangi alışveriş merkezinde? İstanbul'da TOGG'u görmek için hangi AVM'ye gitmek gerekiyor? Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu yerli otomobil projesi hız kesmeden devam ediyor. TOGG'un Gemlik'teki fabrikasında seri üretim testlerine başlandı. 2023 yılında piyasaya çıkacak olan TOGG'un Sedan modeli İstanbul'da bir AVM'de görücüye çıktı. TOGG'u canlı olarak görmek isteyen otomobil tutkunları TOGG Sedan'ın hangi AVM'de sergilendiğini araştırmaya başladı. İşte yerli otomobil TOGG'un sergilendiği AVM'nin adı.

Avrupa2nın doüuştan elektrikli olan ilk otomobii olma özelliğini taşıyan TOGG'un projesinde sona geliniyor. TOGG'un fabrikası kuruldu ve seri üretim testlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. TOGG'un SUV modeli gibi Sedan modeli de otomobil tutkunları tarafından oldukça beğenilmişti. ABD'de CES fuarında sergilenen TOGG Sedan'a büyük ilgi vardı. Yerli otomobil TOGG bu kez İstanbul'da bir AVM'de tüm ihtişamı ile görücüye çıktı.

TOGG hangi AVM'de sergileniyor?

TOGG'u canlı olarak görüp incelemek isteyenler ve bir fotoğraf çektirmek isteyenler TOGG hangi AVM'de? sorusuna yanıt arıyor. TOGG'un Sedan modeli İstanbul'un en yoğun AVM'lerinden biri olan Zorlu Center'da sergileniyor. Zorlu Center AVM'ye İstanbul'un her yerinden metro, metrobüs ve otobüs ile kolayca ulaşmak mümkün.

TOGG sedan hangi alışveriş merkezinde?

Yerli otomobil TOGG'un görücüye çıktığı ve AVM'nin Zorlu Center AVM olduğu öğrenildi. İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Levazım bölgesinde olan Zorlu Center AVM İstanbul'un en lüks ve en kalabalık AVM'si olarak biliniyor.

İstanbul'da TOGG'u görmek için hangi AVM'ye gitmek gerekiyor?

İstanbul'da bir AVM'de sergilenmeye başlanan TOGG'u görmek isteyenler otomobilin hangi AVM'de olduğunu merak ediyor. Ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen yerli otomobilin ‘Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği yerli otomobilinin sedan modeli şimdi de İstanbul'da Zorlu Center AVM'de vatandaşlara sergileniyor.

TOGG deneme üretim testlerine başlanıyor

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Togg'un Gemlik Tesisi'nde, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı. Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor.

TOGG nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca Togg, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı. Yapılan bir araştırmaya göre aracın maliyetinin Kasım 2021 itibarıyla 40.000€ olarak tahmin edilmektedir. Aracın satış fiyatının 25.000$ - 30.000$ olduğu düşünülüyor.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar, Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubunun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Togg Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı. TOGG'un gövde tasarım çalışması İtalyan tasarım şirketi Pininfarina ile birlikte yapıldı.

Togg'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklandı. Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrikanın yapımına başlandı. Ağustos 2020'de şirketin Togg markasıyla üretim yapmasına karar verildi.18 Aralık 2021 tarihinde Togg'un yeni logosu tanıtıldı. 6 Ocak 2022 de Amerika'da CES 2022 etkinliğinde yerini aldı ve lansman gerçekleştirdi.