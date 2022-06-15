TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne kadara satılacak? 2023 TOGG SUV-Sedan satış fiyatı kaç TL olacak? Yerli otomobil kaç bin TL? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da sona doğru gelindi. Fabrikanın kurulum aşaması tamamladı ve Ağustos ayının başında fabrikalarda test üretimlerine başlanacağı belirtildi. Türkiye'nin hayalini kurduğu yerli otomobilde fiyatın da ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş satış fiyatlarına ilişkin önemli bilgilendirmede bulundu.

TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne kadara satılacak? 2023 TOGG SUV-Sedan satış fiyatı kaç TL olacak? Yerli otomobil kaç bin TL? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da sona doğru gelindi. Fabrikanın kurulum aşaması tamamladı ve Ağustos ayının başında fabrikalarda test üretimlerine başlanacağı belirtildi. Türkiye'nin hayalini kurduğu yerli otomobilde fiyatın da ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş satış fiyatlarına ilişkin önemli bilgilendirmede bulundu.

Türkiye uzunca zamandır hayalini kurduğu bir projeyi daha hayata geçirme aşamasında. Türkiye'nin ilk yerli otomıbili olacak olan TOGG'da üretim sürecine başlanıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan fabrikanın yapımına ilk olarak 18 Temmuz 2020'de başlanmıştı. Fabrikanın inşatı tamamlandı ve fabrikada otomobil üretimine hazır hale geldi. Robotların da yerleştirildiği fabrikada deneme üretimleri Ağustos ayında başlayacak. Araba almak isteyenlerin merakla beklediği TOGG'da son viraja doğru gelindi.

TOGG fiyatı ne kadar?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. TOGG CEO'su Karakaş en çok sorulan sorulardan biri olan TOG'un fiyatına dair de değerlendirmede bulundu. Karakaş, "Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" diye konuştu.

TOGG ne kadara satılacak?

TOGG'un şu anda satış fiyatına dair resmi bir açıklama gelmedi. TOGG'un piyasaya çıkmasına kısa bir süre kala fiyatlandırma yapılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre TOGG fiyatının rakipleri ile mücadele edebilecek seviyede olacağı düşünülüyor. Emre Özpeynirci, TOGG fiyatı hakkında, ‘'TOGG'un CEO'su, Türkiye'deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG'un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir" dedi.

TOGG 40 bin euro mu?

Gazeteci yazar Fatih Altaylı da TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ile aracın üretildiği fabrikadaki gezisi sonrasında TOGG'un maliyetinin 40 bin Euro civarında olacağını tahmin ettiğini söylemişti. Altaylı, euro kuru 11,75 lira civarında seyrederken yaptığı yorumda "Euro daha fazla artarsa ben bile alamam" demişti.

TOGG ne zaman piyasaya çıkacak?

Deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, "Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez. Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa'daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer" dedi.